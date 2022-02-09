أستاذ أوعية دموية يكشف أسباب «عضة البرد» وتأثيرها على الأطراف |فيديو

قال الدكتور أحمد طه، أستاذ الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة القاهرة، إنه لو حدث “احمرار أو زرقان” بالجلد، نتيجة البرد، ولم تختفِ لا بد أن يتم استشارة طبيب متخصص، مؤكدًا أنه من الممكن أن يكون هناك ضرر بالأوعية الدموية.

وأضاف أحمد طه، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “ سي بي سي”، أن «عضة البرد» تأتي نتيجة التعرض لدرجات البرودة التي تصيب أطراف اليدين والقدمين، مضيفا أن البرودة الشديدة تتسبب في نقص وصول الدم للأطراف.

ونصح أستاذ الأوعية الدموية بكلية قصر العيني، بارتداء قفازات اليدين وجوارب صوف خلال ساعات الصباح الباكر وتغطية الأذنين لأنها من المناطق الأكثر تعرضا للإصابة بـ«عضة البرد».



ولفت إلى أن قطر الشرايين يواجه تقلصا شديدا مع انخفاض درجات الحرارة فضلا عن أن تدفق الدم للأصابع ينخفض بشكل ملحوظ ويتحول لونه إلى أزرق باهت ثم إلى أزرق غامق.