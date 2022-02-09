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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ 5 حيل سريعة.. خفض الكوليسترول بسرعة بدون أدوية

كوليسترول
كوليسترول

يمكنك خفض الكوليسترول بسرعة وبدون أدوية بمجموعة من النصائح السريعة والمجربة التي يمكنك القيام بها لخفض الكوليسترول بدون دواء ، بما في ذلك الأطعمة التي تخفض الكوليسترول  بدون دواء. 

وفقا لموقع  HealthPartners يلعب الكوليسترول دورًا حيويًا في قدرتك على بناء الخلايا السليمة ، ولا يمكن لجسمك ببساطة أن يعمل بدونه. إليك أهم النصائح وهي كالتالي 

1. اقرأ ملصقات التغذية تلك لتجنب الدهون المتحولة


ربما تكون قد سمعت هذه النصيحة مرارًا وتكرارًا لأنها من أسهل الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في التحكم في نظامك الغذائي هو قراءة الملصقات الغذائية.

2. اختر اللحوم الأقل في الدهون


اختر دجاجًا منزوع الجلد  وتجنب اللحوم المصنعة. يمكنك أيضًا محاولة إضافة المزيد من الأسماك إلى نظامك الغذائي.

الأسماك منخفضة في الدهون المشبعة والعديد منها يحتوي أيضًا على أحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي تفيد صحة قلبك ويمكن أن تعزز مستويات الكوليسترول الجيد في الدم. 

 

3. احصل على المزيد من الألياف القابلة للذوبان 

 

 يعتقد البعض أن الألياف مخصصة للهضم فقط ولكنها يمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على  صحة القلب والأوعية الدموية.

تشمل الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان ما يلي:

الشوفان
شعير
الكينوا
الخبز والحبوب الكاملة
حبوب الكلى
عدس
حمص
 

4.  تناول الحليب قليل الدسم والجبن والزبادي


لا يعني اختيار خفض نسبة الكوليسترول أن عليك التخلي عن كل ما تستمتع به 

 

5. حاول تناول وجبة نباتية واحدة كل أسبوع


عليك اختيار وجبة نباتية معدة بذكاء ، فإنك تحقق أهدافًا متعددة لخفض الكوليسترول في نفس الوقت ، مثل تناول الدهون الصحية والحصول على المزيد من الألياف القابلة للذوبان. 

يمكنك البدء في خفض الكوليسترول بشكل طبيعي اليوم من خلال إجراء تغييرات على نظامك الغذائي ، وممارسة المزيد من التمارين ، والإقلاع عن التدخين  لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية .

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