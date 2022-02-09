حنان عصام تغني لـ شادية: مثل أعلى للمطربين

خصص برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، حلقة بمناسبة الذكرى الـ91 لميلاد الفنانة شادية.

استضاف البرنامج الناقد الفني أشرف غريب، والفنانة حنان عصام التي قدمت باقة من أجمل ما غنت الفنانة الراحل شادية، كما عرض تقريرًا بعنوان "دلوعة السينما وقيثارة الغناء العربي" استعرض مسيرة الفنانة الراحلة.

قالت حنان عصام، إن الراحلة شادية تعتبر مثل أعلى للمطربين وذلك لمكانتها في عالم الغناء العربي، مشيرةً إلى أن شادية تُلقب في الوسط الفني بـ"الدلوعة".

تابعت المطربة: "بحب شادية جدًا بسبب شخصيتها المرحة"، كما قدمت "عصام" في ستوديو البرنامج أغنية "أه يا اسمراني اللون" وكذلك "ياحبيبتي يا مصر"، وأيضًا أغنية "سونا يا سونسون".

من جهته، أكد الناقد الفني أشرف غريب، أن الفنانة شادية تعتبر قيمة مهمة في الحياة الفنية والحياة العامة، كما أنها من الأسماء المهمة على الساحة الفنية العربية كون اجتمع على حبها كافة الأذواق في الحياة الفنية.

رأى "غريب" أن شادية أضافت حالة من الاحترام كما نجحت في تغيير نمط فنها الغنائي والتمثيلي وفق كل مرحلة عمرية لديها، مشيرًا إلى أنه لديها حالة من الرضى والقناعة والقبول.

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.