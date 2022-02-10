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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب مناقشة عامة لـ تعيين أوائل الخريجين

عمرو درويش، أمين
عمرو درويش، أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب

تقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول أزمة عدم تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية.

 

و أوضح “ درويش ” أن أوائل الخريجين يعانون أشد المعاناة منذ أكثر من 8 سنوات من البطالة  ، إلى جانب تردي أوضاعهم المعيشية ، والعمل في مهن لا تناسب مستواهم العلمي، وتفوقهم بعد وقف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين.

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مقترح برلماني بمنح أوائل الخريجين الأولوية في المسابقات الحكومية

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تأجيل دعوى تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه

و أكد أمين سر محلية النواب، أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي وصدور القرار الوزاري رقم 3021 لسنة 2021 الخاص بحصر أوائل الخريجين ودراسة الاستفادة منهم في الجهاز الإداري للدولة من دفعة 2014 حتى دفعة 2021، نجد هناك تقاعس من الكثيرين في تنفيذ توجيهات سيادتكم للاستفادة من أوائل الخريجين في الجهاز الإداري للدولة وفق قرار رئيس الوزراء رقم 3021 لعام 2021.

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