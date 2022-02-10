أخبار التعليم| اعتماد 5 برامج تعليمية بهندسة المنصورة.. وإعلان تفاصيل الدورة الثانية لمسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



نوستالجيا| أحمد السعدني أترفدت من المدرسة بسبب شعرى وكنت بنط السور علشان أدخل

لعبت المدرسة فصلا هاما فى حياة الفنان أحمد السعدني فكانت المدرسة دائما صاحبة الفضل الأول وتحمل الذكريات الأولى لنا، فمن منا يمكن أن ينسى تلك المرحلة، التي اختلطت فيها البراءة والطفولة بعذوبة الأيام ونقاء الطبيعة، فمدرستنا كانت تشبهنا كثيراً، نقية نظيفة مليئة بالأزهار التي زرعناها مع أساتذتنا الأجلاء في فنائها، فكانت أجمل أزهار تلك التي كبرنا معها، وكبرت وهي تحمل ذكرياتنا وعبق أيامنا.

8 توصيات| مؤتمر جامعة عين شمس: إطلاق منصة لريادة الأعمال لتوثيق المهارات

نظمت جامعة عين شمس المؤتمر السنوي الثامن عشر لمركز تعليم الكبار بعنوان (تعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي) أكد المشاركون علي أهميه تعليم الكبار في صقل مهارات رياده الأعمال مع التركيز على التربية لريادة الأعمال كموجه تخطيطي لكل مراحل التعليم.

سفير المناخ الصغير يتألق في ميلاد موهبة واعدة بـ جامعة عين شمس|صور

نظمت صباح اليوم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس فعاليات لجامعة الطفل تحت شعار " سفير المناخ الصغير" للأطفال المشاركين في المرحلة الجديدة من جامعة الطفل ،والتي تنظمها جامعة عين شمس خلال الفترة ٥ - ١٧ فبراير ٢٠٢٢.

تعليم قنا تكرم المتميزين في احتفالية اليوم العالمي للمعلم

احتفلت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، اليوم الاربعاء باليوم العالمى للمعلم تحت رعاية الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، تضمنت عرضا مسرحيا لطلاب مدرسة التربية الفكرية بعنوان"مفيش مستحيل" و فقرات شعرية وغنائية لكورال مديرية التربية والتعليم.

الأول في الجامعات المصرية.. اعتماد 5 برامج تعليمية بهندسة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة فى بيان لها اليوم أنه تزامنا مع احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي وانطلاق شعار اليوبيل تاريخ عريق ومستقبل واعد، وافق مجلس إدارة الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة اليوم الاربعاء علي اعتماد خمسة برامج بكلية الهندسة كأول اعتماد برامجي بالجامعات المصرية.

افتتاح الخيمة التراثية لملتقى الصداقة الدولي الأول بجامعة المنصورة

افتتحت بجامعة المنصورة اليوم الأربعاء الخيمة التراثية المقامة بساحة مبنى إدارة الجامعة ، على هامش ملتقى الصداقة الدولى الأول لشباب الجامعات الذى تنظمه إدارة ونادى الوافدين بجامعة المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد طلاب الجامعة فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبى لجامعة المنصورة ،تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وريادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة ٧-١٠ فبراير الجارى.

تعليم بورسعيد يكرم أسرة الشهيد العقيد أحمد فايز بطل ملحمة الواحات

كرم الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، أسرة الشهيد العقيد أحمد فايز، بطل ملحمة الواحات، بإهدائها درع المديرية للتميز على هامش ‏الندوة التثقيفية "ملامح الانتماء وخطوات على طريق البناء"، التى نظمتها إدارة الاتصال السياسى، واستضافت من خلالها ‏الكاتبة الكبيرة نشوى الحوفى، وذلك على مسرح مدرسة بورسعيد المتكاملة الدولية.‏

وزارة التعليم تعلن تفاصيل انطلاق أعمال الدورة الثانية لمسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن انطلاق أعمال الدورة الثانية لمسابقة الأسبوع العربي للبرمجة ، تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة.