الصحة: نتحرك بقوة لتطعيم 70 % من الفئات المستهدفة بنهاية 2022

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدولة المصرية تتحرك بقوة لتطعيم 70 % من الفئات المستهدفة بنهاية الصف الثاني من 2022 .

وأضاف حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" هناك ارتفاع في معدل الإصابات بكورونا وهناك ارتفاع في معدلات الشفاء من فيروس كورونا ".

وأكمل حسام عبد الغفار :" متحور اوميكرون الأكثر انتشارا ولكن مازالت اللقاحات فعالة والإجراءات الاحترازية فعالة ايضا".

وتابع حسام عبد الغفار :" على كل المواطنين الإقبال على الحصول على لقاحات كورونا ومن حصل على اللقاح يحصل على الجرعة التعزيزية ".



