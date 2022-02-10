نشرة أخبار العالم.. دولة أوروبية تعلن نهاية كورونا.. اتصال عاجل بين الملك سلمان وبايدن.. وزيرة خارجية ألمانيا تشيد بـ مصر وأهمية دورها الإقليمي

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

البيت الأبيض: بايدن تحدث مع ماكرون عقب زيارتيه إلى روسيا وأوكرانيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد زيارتي الأخير إلى روسيا وأوكرانيا.

طلب رسمي للتحقيق في تعامل ترامب مع سجلات البيت الأبيض خلال رئاسته| تفاصيل

طلبت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في الولايات المتحد من وزارة العدل التحقيق في تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب مع سجلات البيت الأبيض، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الأربعاء.

قلق كبير في أمريكا بعد تسريبات بايدن الاستخباراتية عن روسيا.. تفاصيل

أعرب قدامى خبراء الأمن القومي والاستخبارات في الولايات المتحدة عن قلقهم بشأن استراتيجية الرئيس جو بايدن في التعامل مع روسيا، قائلين إن التسريبات المنتظمة للجمهور حول غزو متوقع لأوكرانيا قد تضر بمصداقية واشنطن على المدى الطويل وتبين أنها خاطئة تمامًا.

نرفض التدخل الأجنبي.. رئيس تونس يعلن عن مشروع جديد للمجلس الأعلى للقضاء

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء، رفضه التدخل الأجنبي بعد قرار حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس.

الملك سلمان والرئيس الأمريكي يناقشان هاتفيا هجمات الحوثيين ضد أهداف مدنية بالسعودية

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمناقشة التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان البيت الأبيض.

اللحظات الأولى لتعرض حافلة ركاب إلى إطلاق نار في القدس.. فيديو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية،اليوم الأربعاء، بتعرض حافلة ركاب إلى إطلاق نار في مدينة القدس.

رصد قدرات عسكرية| نداء عاجل من البنتاجون للأمريكيين: لا تذهبوا إلى أوكرانيا

نصحت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، اليوم الأربعاء، المواطنين الأمريكيين بتجنب التوجه إلى أوكرانيا أو البقاء فيها.

البيت الأبيض: بايدن يطالب بـ"خطة طوارئ" في حال فشل الاتفاق النووي الإيراني

وأضافت المتحدة باسم البيت الأبيض، أنه لو لم نتوصل سريعا لاتفاق نووي فإن تقدم إيران بأنشطتها النووية سيجعل العودة للاتفاق "مستحيلة”.

بقرار جونسون.. إنجلترا تصبح أول دولة في العالم دون قيود كورونا

يبدو أن إنجلترا في طريقها إلي أن تصبح الدولة الأكثر حرية في العالم، عندما يلغي رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أخيرًا قواعد العزل الذاتي لمصابي فيروس كورونا اعتبارًا من نهاية هذا الشهر.

السويد تعلن انتهاء جائحة كورونا .. تفاصيل

ألغت السويد تقريبا كل القيود المتبقية لمكافحة جائحة كورونا، اليوم الأربعاء، وأوقفت معظم الفحوص للكشف عن الإصابات بـ فيروس كورونا.

70 عاماً على علاقات القاهرة وبرلين..وزيرة خارجية ألمانيا تشيد بـ مصر قبل الزيارة المرتقبة

أصدرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن زيارتها الأولى إلى الشرق الأوسط، حيث ستتوجه أولا إلى إسرائيل، قبل زيارة الأراضي الفلسطينية والأردن ومصر.

جوتيريش: لا بديل عن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم "الأربعاء"، على أنه لا بديل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية.

أمريكا تعلن عن تراجع حاد لمخزونات النفط الخام

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 4.8 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 4 فبراير، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 100 ألف برميل.

بيل جيتس: أستطيع منع الأوبئة الجديدة مثل كورونا في المستقبل

كتب مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، كتابًا جديدا يحدد “الدروس التي يمكن أن نتعلمها” من جائحة كورونا، مدعيًا أنه من خلال الاستثمار في الرعاية الصحية واللقاحات ومراقبة مسببات الأمراض العالمية، يمكن أن يتم منع وباء آخر مثل كورونا في المستقبل.

نهاية فبراير.. آخر موعد أمام إدارة بايدن لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

تعتقد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أمامها حتى نهاية فبراير لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، وإلا سيتعين على الولايات المتحدة تغيير مسارها وبذل جهود عدوانية لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، وفقا لثلاثة مسئولين في الإدارة الأمريكية.