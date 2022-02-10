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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظروفها صعبة.. مجدي الهواري يشيد بممثلة صاعدة

مجدي الهواري
مجدي الهواري

أشاد المخرج مجدي الهواري، بموهبة صاعدة  تدعى نجلاء عامر.

 

كتب مجدي الهواري، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “البنوتة ديه ظروفها صعبة  مش هقدر اتكلم عنها .. حلمها طول عمرها انها تمثل يمكن ده بالنسبة لااحلام ناس كتيرة يعتبر رفاهية ! في ناس ظروفها اصعب واحتياجاتها اهم”.

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مجدي الهوارى يكشف حقيقة إقتباس مسلسل دايماً عامر من الاسباني elite

وتابع قائلاً :"بس الحمدلله سعدتي كبيرة ان ربنا قدرني وحققت حلمها ..   بس مش ده سبب البوست .. المفاجاة انها طِلعت مفاجاة ولاقيتها ممثلة ممكن تبقي واعدة .. مبروك حبيبتي #اول_مرة_كاميرا #دايماًعامر".

 

يذكر أن كشف مجدي الهواري، مخرج مسلسل دايما عامر عن شائعات تشابه أو اقتباس  مسلسله من المسلسل الإسباني إيليت أو مسلسل (La casa de paple).

 

وكتب مجدي الهواري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: شكرًا لكل اللي اجتهد فيما يخص مسلسل دايما عامر وتريند اقتباسه من المسلسل الاسباني إيليت".

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