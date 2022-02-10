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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى "محادثات أمنية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دعا الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، روسيا إلى محادثات ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن وسائل تعزيز الأمن في أوروبا، وطالب بخفض التصعيد في الملف الأوكراني.

جاء ذلك في رسالة من الاتحاد الأوروبي موجّهة إلى وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف، بحسب وكالة فرانس برس.

وأوضحت مصادر أوروبية أن الرسالة أيّدتها الأربعاء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأُرسلت إلى سفير روسيا لدى بروكسل.

وقال مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الدعوة هي رد ”باسمنا جماعيا“ على رسائل بعث بها لافروف إلى بعض من نظرائه الأوروبيين ليطلب منهم إعطاء تفسيرهم لمفهوم ”عدم إمكانية تجزئة الأمن“.

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بالنسبة إلى موسكو، فإن هذا المفهوم يعني أن أمن كل دولة مرتبط بشكل لا يتجزأ بأمن الدول الأخرى، وبالتالي فإن توسع حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا وجورجيا يهدد أمن روسيا. ولا تتطرق رسالة الأوروبيين إلى هذا الطلب.

وكان الوزير الروسي قد طلب أن يأتي الرد ”على المستوى الوطني وليس باسم التكتل“. ويعتبر القادة الأوروبيون أن روسيا ترفض التعامل مع الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة وتسعى إلى تقسيم أعضائه.

وقالت الدول الـ27 في رسالتها: ”نطلب من روسيا الإقدام على خفض تصعيد ووضع حد لتعزيزاتها العسكرية في أوكرانيا وفي محيطها، وكذلك في بيلاروس“.

وأضافت: ”لا نزال قلقين جدا بسبب الوضع الحالي ونحن مقتنعون بأن التوترات والخلافات يجب أن تحل بالحوار والدبلوماسية“.

وأفادت مصادر أوروبية بأن رد الاتحاد الأوروبي تم صوغه بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الذي وجه بدوره رسالة مماثلة إلى روسيا.

وأكدت الدول الـ27 أنه ”مع شركائنا في حلف شمال الأطلسي، الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة الحوار مع روسيا حول وسائل تعزيز أمن الجميع“.

وتابعت: ”نعتقد أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي الهيئة المناسبة للرد على مخاوف كافة الأطراف المعنية في مسألة الأمن، بالتكامل مع الهيئات الأخرى الموجودة، خصوصا مجلس حلف الأطلسي-روسيا“.

الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة وزير الخارجية الروسي الملف الأوكراني جوزيب بوريل روسيا لافروف

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