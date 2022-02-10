سربت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن هاتف ذكي جديد، تعتزم شاومي إطلاقه ضمن فئة الهواتف المنخفضة التكلفة، والذي سيكون أحد أرخص هواتفها الذكية ضمن سلسلة Redmi 10، وعلى ما يبدو أنها تعمل على إصدار آخر رخيص الثمن.

وبحسب ما ذكره موقع "mysmartprice"، تعمل شركة شاومي على تطوير هاتفين جديدين من الهواتف ذات التكلفة المنخفضة، حيث رصدت التسريبات خلال الأسابيع الماضية، هاتف Redmi 10A يحمل طراز رقم 220233L2 ضمن قوائمة منصة تقييم الأداء Geekbench، واليوم ظهر إصدار ريدمي جديد ضمن قاعدة بيانات IMEI، والتي تؤكد أن الهاتف القادم سينطلق تحت اسم Redmi 10C.

وظهر هاتف شاومي الجديد ضمن قاعدة بيانات الوكالة الصينية FCC، يحمل رقم الطراز 220333QNY، حيث كشفت قائمة شهادات أن الهاتف القادم Redmi 10C، سيأتي محملا مسبقا بواجهة المستخدم الأحدث MIUI 13.

وزودت شاومي هاتف Xiaomi Redmi 10C، بمواصفات متواضعة من بينها شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.52 بوصة، وبدقة HD +، وتحتوي لوحة الشاشة على فتحة ثقب في الأعلى لكاميرا السيلفي، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9، وكثافة 275 بكسل لكل بوصة.

وسيعمل هذا الجهاز الأحدث من سلسلة Redmi 10 بنظام التشغيل أندرويد 11 خارج الصندوق، ويتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Helio G25 ثماني النواة مقترن بسعة تخزين داخلية تبلغ 32 جيجابايت و 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وسيتضمن هاتف شاومي Redmi 10C، كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، وعلى الواجهة الأمامية للجهاز توجد كاميرا سيلفي مميزة بدقة 5 ميجابكسل، وسيحزم الهاتف بطارية بقوة 5100 مللى أمبير.

هاتف شاومي Redmi 10C

مواصفات ومميزات Xiaomi Redmi 10A أرخص هواتف شاومي

أشارت التسريبات السابقة إلى أن شاومي تعتزم إطلاق إصدار جديد ضمن تشكيلة ريدمي 10، على الرغم من مرور أكثر من عامين على إطلاقها، وأن العضو الجديد سينضمن إلى التشكيلة الرائدة ولكن بسعر اقتصادي.

وقد ظهر هاتف شاومي Redmi 10A، يحمل رقم الإصدار Xiaomi 220233L2C، ضمن قوائم منصة اختبارات الأداء الصينية Geekbench، حيث سينطلق مع شرائح ميدياتك من نوع MT6762G، والتي تتوافق مع معالج Helio G25، والذي تمكن من الحصول على 791 نقطة أحادية النواة و 3630 نقطة في الاختبار متعدد النواة ضمن منصة تقييم الأداء، وسيعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11 من جوجل.

وسينطلق هاتف شاومي Redmi 10A، بشاشة عالية الدقة بقياس 6.52 بوصة، وبدقة 720 × 1640 بكسل، تتميز الشاشة بتصميم نوتش على شكل قطرة الماء والذي سيضم كاميرا سيلفي مميزة.

وسيعمل هاتف شاومي Redmi 10A بمعالج Helio G35 من إنتاج شركة ميدياتك، سيقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت وسيوفر مساحة تخزين داخلية 32 جيجابايت، ستكون قابلة للتوسيع حتى 512 جيجابايت باستخدام فتحة بطاقة الذاكرة الخارجية المخصصة.

وبينما كشفت قاعدة بيانات وكالة FCC الصينية، أن الإصدار العالمي من هاتف شاومي Redmi 10A، سيأتي في ما لا يقل عن أربعة تصميمات مع طرز بسعة 2 + 32 جيجابايت، و 3 + 32 جيجابايت، و 3 + 64 جيجابايت، و 4 + 128 جيجابايت.

وسيحصل هاتف شاومي منخفض التكلفة Redmi 10A، على كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر 13 ميجابكسل و 2 ميجابكسل، وسيحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل تدعم أيضًا مكالمات الفيديو، وستعمل النسخة العالمية من الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 12.5، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

وسيحزم هاتف شاومي Redmi 10A، بطارية بقوة 5100 مللي أمبير تدعم الشحن عبر منفذ microUSB 2.0، وتشمل الميزات الأخرى للهاتف القادم مقبس سماعة الرأس ودعم تقنية الأشعة تحت الحمراء، وكما ستوفر اتصال LTE ونطاق واحد 2.4 جيجا هرتز Wi-Fi.

