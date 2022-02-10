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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوضع مطمئن.. استشاري مناعة: تشابه أعراض أوميكرون مع نزلات البرد

كورونا
كورونا

أوضح أيمن الشبينى استشارى علم الفيروسات، تفاصيل وأسباب ارتفاع نسب الإصابة بكورونا وآخر طرق الوقاية من الفيروس وتطورات تصنيع لقاحات جديدة.


وأشار أيمن الشبينى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc، إلى أن زيادة اصابات كورونا حول العالم يعود بدوره لسرعة انتشار متحور أوميكرون بشكل كبير وتشابه أعراضه مع نزلات البرد العادية، مؤكدا أن الوضع الصحى فى مصر مطمئن مقارنة بدول العالم.

 

ولفت أيمن الشبينى، إلى أن وزارة الصحة تنصح دائما بلجوء المصاب بكورونا للعزل المنزلى فى حالة ظهور أى أعراض عليه تجنبا لانتشار العدوى فى الأسرة ونطاق العمل مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا، منوها أن كورونا تسببت بأضرار كثيرة لاقتصاديات دول العالم وهو الأمر الذى دفع لاستبعاد فكرة الحظر الكلى أو الجزئى لهذه الدول والتعامل مع متحور كورونا بالتدابير الوقائية.
 

كورونا وزارة الصحة اصابات كورونا الصحة الفيروس

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