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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي يعلن إصابة 12 مدنيا جراء استهداف مطار أبها السعودي

العميد تركي المالكي
العميد تركي المالكي

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن إصابة 12 مدنيا من جنسيات مختلفة بمطار "أبها" الدولي خلال اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت باتجاه المطار.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد  تركي المالكي، إن "الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من إحباط محاولة عمل عدائي عابر للحدود باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي". 

وأوضح المالكي، أنه "ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل المحيط الداخلي للمطار ووقوع (12) إصابة طفيفة لمدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، كما نتج عن ذلك بعض الأضرار المادية البسيطة بتهشم زجاج بعض الواجهات".

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وأضاف، أن "هذه المحاولة العدائية الوحشية لاستهداف مطار أبها الدولي والمدنيين المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار تمثل جريمة حرب، وتؤكد نهج المليشيا العدائي وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باعتبار مطار أبها الدولي أحد المطارات المدنية والمحمي بموجب القانون الدولي الإنساني".

وأكد المالكي، أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ستتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية الضرورية استجابة للتهديد وتحييد مصادر التهديد وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

السعودية المملكة العربية السعودية التحالف العربي مطار أبها مليشيا الحوثي تركي المالكي الدفاعات الجوية السعودية

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