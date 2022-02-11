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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير لياقة بدنية: رمضان فرصة من أجل تقليل وزن الجسم

صدى البلد

قال الكابتن محمود طه، خبير اللياقة البدنية، إن شهر رمضان فرصة من أجل لتقليل وزن الجسم، من خلال الاستمتاع بأجواء رمضان وإعطاء الجسم حقه بالمحافظة عليه، خصوصًا وأن فترة الأكل ليست كبيرة في رمضان.


وأضاف خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه بدلا من تناول أكلات من خارج المنزل يجب وضع بدائل صحية واختلاف طريقة الطبخ وعدم تناول الأكل ثم النوم بعدها حتى يستطيع الجسم هضم الطعام.


وأوضح أنه لا يجب انتظار الوزن حتى يتغير، ولكن يجب الالتزام بدايت معين ونظام غذائي معين وممارسة الرياضة بشكل مستمر من أجل بناء العضلات وحرق الدهون.

وتابع خبير اللياقة البدنية، إن إنقاص الوزن بشكل سريع غير صحي لأن الجسم يخسر معادن ويحدث تقصف للشعر والأظافر، نتائج ذلك سلبية على الصحة.

ممارسة الرياضة

وأضاف أن ممارسة الرياضة على المشاية الكهربائية والعجلة تجعل الجسم يحصل على نسبة كبيرة من الأكسجين.


وأوضح أن تمارين الحديد تحرق السعرات بشكل أسرع لأنها تشغل جميع عضلات الجسم، مؤكدًا أن نظام التغذية هو المسؤول بعدها عن زيادة الوزن، لافتا إلى أنه يمكن المشي إلى الجيم ثم ممارسة التمرينات الرياضية.


ولفت إلى أن من يدخل الجيم لأول مرة لا نفع معه التمرينات الأون لاين، فيجب أن يكون هناك شخص يوجهه بشكل صحيح حتى لا يتعرض للأذى.

الكابتن محمود طه خبير اللياقة البدنية شهر رمضان تقليل وزن الجسم

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