راغب علامة : عشت 7 قصص حب وضد مقولة "القلب يحب مرة واحدة"

أكد النجم اللبناني راغب علامة، أن قصص الحب في حياته ست أو سبع قصص حب، قائلا: "أنا حبيت اللي يستحقوا الحب وممكن يكونوا ستة أو سبع مرات ولتاريخ حياتي مش كتير هذا الكم من قصص الحب"، لافتا إلى أنه ضد مقولة القلب يحب مرة واحدة فقط.

وأشار النجم اللبناني راغب علامة، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن أول قصة حب دخل فيها كان عمره 10 سنوات ولا زال يتذكر هذه الوقائع حينما كان صغير السن، مضيفا: "زوجتي الآن اقرب اصدقائي ومفيش حاجة تخاف منها".

وتابع: "زوجتي غيورة عليا ولكن بالحق بس ولكن مش بالمعجبات وبحب مراتي زي ما هي حتى الان".

وأشار إلى أن أكثر المشاهد الكوميدية التي يحبها مشهد النجم عادل امام مع الفنانة ميسرة بفيلم "السفارة في العمارة" حينما تم تفجير منزله على أنه السفارة.

