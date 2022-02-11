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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اعتماد برنامجين بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس.. تفاصيل

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أصدرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، قرارا باعتماد برنامجين التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس.


وشكر الدكتور أسامة السيد عميد الكلية، كل من ساهم في هذا الإنجاز الكبير ورفعه الكلية، وعلى رأسهم أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة ، ونواب رئيس الجامعة ، ووكلاء ورؤساء الأقسام ومدير وحدة الجودة ومنسقي البرامج ومسئولي المعايير والقائمين على الجودة من درجة أستاذ إلى معيد على هذا الانجاز. 

 

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كما استقبل الدكتور أسامة السيد والدكتور عمرو خليل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفدا من جامعة الطفل، برئاسة الدكتورة نهى الرافعي منسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس، وبحضور ممثل الكلية فى جامعة الطفل، حيث تستمر هذه الزيارة لعدة أيام.

محاضرة تمهيدية لاستقبال الأطفال
وقال أسامة السيد، إن فعاليات الزيارة، بدأت بمحاضرة تمهيدية لاستقبال الأطفال وتبعها عدة أنشطة مختلفة، ففي مجال الأشغال الفنية، قدمت الدكتورة مروى رضا كيفية عمل شنطة هدايا مصنوعة من الورق والألوان مستخدمة من خامات صديقة للبيئة.

وفي مجال الرسم قدم الدكتور أحمد وجيه، والدكتورة شهد خالد رسوم لموضوعات من الطبيعة والطبيعة الصامتة مستخدمين الألوان المختلفة.

أما فى مجال النحت قدم الدكتور عبدالرحمن منصور أعمال نحتية من خامة الطين، وفي مجال المنظور الهندسي قدم الدكتور جورجيوس والدكتور ضياء يحيى رسم منظور لكدر من الشارع.

كما قدم الدكتور أحمد سالم والدكتورة أماني حنفي تحفيظ أناشيد، وغناء سولو، وعزف على البيانو مصحوبا بأناشيد وطنية بثت الحماس في الأطفال.

واشترك طلاب الاتحاد بالكلية بالمساعدة والمساهمة في حفظ النظام والتباعد وقت وخلال الزيارة ومساعدة الأطفال في التحرك داخل القاعة خلال أداء الأنشطة الفنية، كما تم أخذ الصور الفوتوغرافية وتسجيل الفيديوهات للأطفال وقت وخلال أداء الأنشطة المختلفة.

كما أكد الدكتور أسامة السيد أن مشروع جامعة الطفل تم إطلاقه عام 2015، حيث استطاع تقديم خدمات لأكثر من 18 ألف تلميذ، حيث إنه يعد أحد آليات أكاديمية البحث العلمي في هذا المجال، فيعتبر من أكبر برامج التعليم الإبداعي التي تتيحها أكاديمية البحث العلمي لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية ما يقرب من 45 جامعة.

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