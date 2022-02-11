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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إحباط محاولة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي في تركيا

الأمن التركي
الأمن التركي

أفادت وسائل إعلام تركية وإسرائيلية بأن أجهزة الأمن التركية أحبطت محاولة مجموعة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي.

وقالت صحيفة "صباح" التركية أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 9 إيرانيين خططوا لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي الحاصل على الجنسية التركية يائير جيلر، انتقامًا لمقتل العالم النووي الغيراني محسن فخري زاده الذي اغتالته المخابرات الإسرائيلية في إيران عام 2020.

وبحسب ما ورد خططت خلية مؤلفة من تسعة أشخاص تديرها المخابرات الإيرانية لاغتيال جيلر، البالغ من العمر 75 عامًا، صاحب شركة CNC للفضاء والطيران.

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وبالإضافة إلى الانتقام لمقتل فخري زاده، أراد الإيرانيون أيضًا الإضرار بتحسن العلاقات بين تركيا وإسرائيل. وتم إحباط المحاولة بعد أشهر من تعقب وجمع المعلومات الاستخبارية عن أعضاء الخلية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق أن نظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، سيزور أنقرة منتصف مارس المقبل.

فيما كشفت مصادر سياسية إسرائيلية أن هرتسوج، سيزور تركيا في الفترة القريبة، لافتةً في ذات الوقت إلى أن مفاوضات حثيثة تجري بين الجانبين لترتيب الزيارة ووضع جدول أعمالها.

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، فهناك مفاوضات هادئة بين إسرائيل وتركيا لترتيب لقاء بين الرئيس التركي ونظيره الإسرائيلي.

تركيا ايران إسرائيل أردوغان اخبار العالم

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