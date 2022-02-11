افتتاح مسجدين في كفر الشيخ بـ 2.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية

أكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم افتتاح مسجدين، اليوم الجمعة بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، في حضور عدد كبير من الأئمة بقلين وبلطيم والأهالي، وأعضاء مجلس النواب، النائب ياسر منير، والنائب عبدالرازق يونس ، بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه بالجهود الذاتية.

وأضاف يونس، تم افتتاح مسجد الهدى بالمرازقة، مركز قلين بحضور الشيخ عطا بسيونى وكيل مديرية أوقاف كفر الشيخ، والشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، و فادى شميس، رئيس مجلس مدينة قلين، كما تم افتتاح مسجد الرحمن بنجع العربان بلطيم، بحضور اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والشيخ أشرف الطرينى، مدير إدارة أوقاف بلطيم، وأعضاء مجلس النواب.

وأضاف يونس، أن يشيد بالجهود الذاتية من قبل الأهالي الذين تحملوا التكلفة، مؤكداً تم اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطهير المساجد عقب وبعد الصلاة ، وأتم فتح دورات المياه قبل الصلاة بوقت قليل وتم غلقها وغلق المساجد عقب أداء الصلاة، ولم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات.