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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أشادت بمصر ووصفتها بـ الشريك المهم.. شكري يعقد جلسة مباحثات مع وزيرة خارجية ألمانيا

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

يستقبل سامح شكري وزير الخارجية، غداً السبت، نظيرته وزيرة خارجية ألمانيا؛ التي تزور القاهرة؛ لعقد جلسة مباحثات ثنائية في قصر التحرير، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.

وقبل زيارتها إلى القاهرة، أصدرت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة، أنالينا باربوك، الأربعاء الماضي، بياناً بشأن زيارتها الأولى إلى الشرق الأوسط، حيث ستتوجه أولا إلى إسرائيل، قبل زيارة الأراضي الفلسطينية والأردن ومصر.

وأشادت وزير الخارجية الألمانية في بيانها بالعلاقات الثنائية مع مصر، التي وصفتها بالشريك المهم، مشيرة إلى الاحتفال بـ70 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبرلين.

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وقالت وزيرة خارجية ألمانيا في بيان: "مصر شريك مهم، ليس فقط بالنسبة للصراع في الشرق الأوسط، ولكن كذلك للعديد من التحديات مثل الصراع في ليبيا".

وأضافت: "هذا العام، سنحتفل بـ70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، ومصر لطالما كان لديها اهتمام شغوف باللغة والثقافة الألمانية.. أرغب في البناء على ذلك للمستقبل ودعم مصر في مساعيها لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في العملية السياسية والاجتماعية".

وتابعت أن "هناك أماكن قليلة في العالم تتلاقى فيها التهديدات التي تشكلها أزمة المناخ للناس والطبيعة والاقتصاد، فضلا عن فرص التحول المستدام كما هو الحال في الشرق الأوسط".

وواصلت: "وفي جميع مراحل رحلتي، أعتزم البحث عن فرص لزيادة التعاون في مجال المناخ وسياسة الطاقة، سواء في تطوير الطاقات المتجددة أو حماية احتياطيات المياه أو حماية الموارد الطبيعية". 

واستطردت الوزيرة الالمانية في بيانها أن "مصر، بصفتها المضيفة للمؤتمر القادم المعني بتغير المناخ، لها دور هام بشكل خاص - سأقترح على نظيري هناك أن نتولى معا رئاسة حوار بيترسبرج للمناخ، الذي سنستضيفه في يوليو".

 

مصر الخارجية دعم مصر سامح شكري وزير الخارجية قصر التحرير وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك

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