إزالة 63 حالة تعد على الأراضى الزراعية في البحيرة

إزالة التعديات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19 لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً مؤكداً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

في نفس السياق شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 65 حالة تعدي بنطاق 9 مراكز بالمحافظة باجمالى مساحة بلغت 23322 م2 وذلك على النحو التالى :-

- إزالة 8 حالات تعدي علي أملاك الصرف والآثار بمساحة 15249 م بالدلنجات.

- إزالة 28 حالة تعدي على أملاك الدولة بمساحة 2466 م٢ بنطاق قرية قومبانية أبو قير بكفر الدوار.

- إزالة عدد 9 حالات تعدى على أملاك الدولة بمساحة 1750 م بقرية الطبرانى بمنطقة قرى الخريجين بوادي النطرون.

- تنفيذ عدد 8 قرارات إزاله بمساحة 1636 م املاك رى الخطاطبة بكوم حماده، كما تم شد خشبية بمساحة 100 م٢ لصب سقف الدور الاول علوى بدون ترخيص.

- إزالة 3 حالات تعدي و بناء مخالف بمساحة 833 م٢ بنطاق مجلس قرية النبيرة بايتاي البارود.

- إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 360 م٢ بقري أبو خشيم والريكو بحوش عيسى عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض وشدة خشبية.

- إزالة حالتي تعدي بمساحة 360 م٢ ببدر عبارة عن مباني مخالفة وشدات خشبية

- إزالة حالتي تعدي بمساحة 318 م٢ بالمحمودية عبارة عن شدات خشبية

- إزاله حالتي تعدي بمساحة 250 م٢ بنطاق قري بلقطر وكوم القناطر بأبو حمص.