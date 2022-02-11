رئيس البرلمان العربي يغادر إلى القاهرة للمشاركة كمتحدث رئيسي في مؤتمر "المواطنة" تحت رعاية الرئيس السيسي

يغادر عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة كمتحدث رئيسي في أعمال المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية، غداً السبت الموافق 12 فبراير2022، والذي يُعقد تحت رعاية صاحب الفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تحت عنوان "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" ، وذلك بحضور عدد من الوزراء والعلماء والمفكرين من الدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم.

ومن المقرر أن يلقي "العسومي" كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، يتناول فيها الجهود المبذولة لتعزيز قيم المواطنة ودورها في تحصين المجتمعات العربية من المحاولات الخارجية التي تهدف إلى ذرع بذور الفتنة والانقسام الطائفي والعرقي في العالم العربي، كما يستعرض بعض التجارب الرائدة في هذا المجال.

وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية توقيت انعقاد المؤتمر، كونه يساهم في تعزيز وترسيخ المواطنة بمفهومها الشامل، وإرساء ثقافة التعايش المشترك وتحقيق الأمن والسلام المجتمعي.