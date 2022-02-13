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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل تواجه مصر موجات جديدة من كورونا بحلول مايو؟ |فيديوجراف

موجات كورونا
موجات كورونا

منذ بداية فصل الشتاء وهناك تزايد ملحوظ في أعداد إصابات فيروس كورونا ، خاصة مع ظهور متحور أوميكرون الجديد والذي يتسم بسرعة الانتشار، وكان هو المتحور السائد خلال الفترة الماضية وتتشابه أعراض أوميكرون كثيرا مع نزلات البرد والأنفلونزا، مع التفشي السريع، وهو ما جعل مصر تدخل الموجة الخامسة من كورونا، ويتوقع خبراء الصحة في مر أن تكون هذه الموجة الأخيرة من كورونا . 

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تفاصيل الموجة الخامسة

الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أكد أن هناك ارتفاعاً في معدل الإصابات بـ فيروس كورونا وهناك ارتفاع في معدلات الشفاء منه، مؤكداً: "نحن في الموجة الخامسة من فيروس كورونا ولا نستطيع أن نحدد موعد الذروة إلا بعد ثبات معدل الإصابات وبداية انخفاضها".

وأضاف  حسام عبد الغفار  في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة ": "حوالي 646 ألف مواطن حصلوا على الجرعة الثالثة، ومن  حصلوا على الجرعة الأولى حوالي 38 مليوناً و160 ألف مواطن، ومن حصل على الجرعة الثانية 27 مليونا و512 ألف مواطن".

وتابع حسام عبد الغفار: "إجمالي جرعات كورونا التي تم إعطاؤها للمصريين حوالي 66 مليون جرعة لقاح،  ولدينا 74 مليوناً و110 آلاف جرعة لقاح متاحة تكفي لـ 52 مليون مواطن ".

وأكمل حسام عبدالغفار: «متحور أوميكرون الأكثر انتشارا ولكن مازالت اللقاحات فعّالة والإجراءات الاحترازية فعّالة أيضا، وعلى كل المواطنين الإقبال على الحصول على لقاحات كورونا ومن حصل على اللقاح يحصل على الجرعة التعزيزية».

وللمزيد حول التعرف على أخبار أوميكرون ومتى ينتهي .. تابع الفيديو جراف التالي:

الشتاء اوميكرون حسام عبد الغفار كورونا الموجة الأخيرة

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