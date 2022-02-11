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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد هنيدي يكشف تفاصيل فيلمه الجديد مع مني زكي

محمد هنيدي
محمد هنيدي

كشف الفنان محمد هنيدي تفاصيل فيلمه الجديد مع الفنانة منى زكي، بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويا في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

وقال محمد هنيدي، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم الانتهاء من تصوير جزء كبير من الفيلم الجديد.

وأضاف الفنان محمد هنيدي، أن فيلمه الجديد مع منى زكي سيكون اجتماعي- كوميدي مصنوع بمستوى عال مردفا: «إن شاء الله يعجب الناس».

الجوهرجي

«الجوهرجي» بطولة محمد هنيدي، ومنى زكي، وآسر ياسين، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج وليد صبري.

وغاب «هنيدي» عن السينما منذ 4 أعوام تقريبًا، على الرغم من انتهاء تصوير فيلمي «الإنس والنمس» و«كينج سايز»، إلا أنهما لم يُعرضا بعد، فيما كانت التجربة السينمائية الأخيرة لمنى زكي، فيلم «الصندوق الأسود» خلال العام الماضي.

الفنان محمد هنيدي الفنانة منى زكي محمد هنيدي الجوهرجي منى زكى

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