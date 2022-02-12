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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 12-2-2022

سعر الدولار والعملات
سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم السبت، والتي جاءت كالتالي:

 سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو  18.09 جنيه للبيع و17.79 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.46 جنيه للبيع 21.15 جنيه للشراء.

 سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى  52.06 جنيه للبيع و49.75  للشراء.

سعر الدولار اسعار العملات الاجنبية والعربية برنامج صباح البلد فضائية صدى البلد سعر اليورو

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