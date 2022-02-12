اليابان وأستراليا تتفقان على إجراء مراجعة للإعلان الأمني الثنائي

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم السبت أن وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي ونظيرته الأسترالية ماريز باين اتفقا ليلة أمس على "العمل بجد" من أجل مراجعة الإعلان المشترك للبلدين لعام 2007 بشأن التعاون الأمني​​، وذلك في ضوء الحاجة إلى مواجهة الوجود العسكري الصيني المتزايد.

وجاء الاتفاق في الوقت الذي التقيا فيه الوزيران على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول "الكواد" التي تضم الولايات المتحدة والهند واليابان واستراليا في مدينة ملبورن الاسترالية؛ حيث أعادت الدول الأربع تأكيد التزامها بتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ بشكل حر ومنفتح. وفقا لما أفادت به وكالة أنباء (كيودو) اليابانية الرسمية اليوم السبت.

وتمحور إعلان عام 2007 حول تعزيز التعاون بين اليابان واستراليا للتعامل مع برامج أسلحة كوريا الشمالية وغيرها من القضايا الإقليمية مثل الإرهاب.. في حين اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونظيره الاسترالي سكوت موريسون على مراجعة مبكرة للإعلان في محادثات ثنائية أجريت عبر الإنترنت في أوائل يناير الماضي.

وأفادت وزارة الخارجية اليابانية بأن هاياشي وباين أكدا على الجهود المبذولة لاستكمال الإجراءات المحلية اللازمة لتنفيذ اتفاقية الوصول المتبادل، الموقعة في الاجتماع الافتراضي للزعماء في يناير، بهدف تسهيل التدريبات المشتركة وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

