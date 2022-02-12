كريمة أبو النور بـ"مائدة التنسيقية": المعارضة جزء من الدولة.. و"حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" طفرة

قالت كريمة أبوالنور، باحثة علم نفس سياسي، إن المشاهد التي رأتها أثناء عملها في معهد الأورام وانهيار المنظومة الصحية في عهد مبارك كانت أهم الدوافع لمشاركتها في ثورة 25 يناير، وإن الأحداث التي وقعت في 28 يناير وما بعدها لا تمت بصلة للمحتجين والغاضبين الذين نزلوا بأهداف أخرى نبيلة لا تعرف العنف والقتل.



وأضافت كريمة، في المائدة المستديرة التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور 11 عاما على قيام ثورة 25 يناير، أن المعارضة جزء لا يتجزأ من الدولة ولا تنصل عنها، وتدرك حجم التحديات السياسية والمجتمعية، وتراجع مواقفها أولا بأول، مطالبة باستمرار حالة الحوار بين كافة طوائف المجتمع وأحزابه باعتباره حالة صحية يستفيد منها الجميع.



وناشدت الباحثة في علم النفس السياسي ضرورة النظر في مسألة "الحبس الاحتياطي"، وبقاء بعض المعارضين خلف القضبان لسنوات، مثل حسام مؤنس، القيادي بحزب الكرامة، والذي وقف ضد تنظيم الإخوان، ويحاكم الأن بسبب فيديو منذ 4 سنوات، مضيفة: "تحديد مدة الحبس الاحتياطي أولوية خلال الفترة المقبلة، لأنه يساهم في دعم الحريات السياسية لما يتبعه من خروج بعض ممن الشخصيات المعارضة".



وأشادت كريمة أبو النور بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحقيق طفرة في مجالات التعليم والصحة، وأن هذا ما لمسته شخصيا في عدد من المستشفيات في محافظات الصعيد مثل مستشفى مراغة التي دخلت ضمن عملية التطوير بـ"حياة كريمة"، بالإضافة إلى برامج "تكافل وكرامة"، وما يحقق للبسطاء من قدرة ولو بسيطة على مواجهة الغلاء نتيجة القرارات الأقتصادية.



وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقدت مائدة مستديرة بمناسبة مرور 11 عاما على قيام ثورة 25 يناير، عبر الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في قراءة لمطالب الثورة وما تحقق منها وما هو مأمول أن يتحقق، كذلك الكشف بشكل واضح وصريح عن كافة الإصلاحات والإنجازات المادية وغير المادية علي كافة المستويات الاجتماعية والسياسية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في 2014 حتي الآن. ‎

شارك في اللقاء كلا من خالد داود، رئيس تحرير الأهرام ويكلي والرئيس السابق لحزب الدستور، والنائب محمد عزمي، وكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وطارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد بلال، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، وكريمة أبوالنور، باحثة علم نفس سياسي، ومحمود المملوك، رئيس تحرير موقع القاهرة 24.