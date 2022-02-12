عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كريمة أبو النور بـ"مائدة التنسيقية": المعارضة جزء من الدولة.. و"حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" طفرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قالت كريمة أبوالنور، باحثة علم نفس سياسي، إن المشاهد التي رأتها أثناء عملها في معهد الأورام وانهيار المنظومة الصحية في عهد مبارك كانت أهم الدوافع لمشاركتها في ثورة 25 يناير، وإن الأحداث التي وقعت في 28 يناير وما بعدها لا تمت بصلة للمحتجين والغاضبين الذين نزلوا بأهداف أخرى نبيلة لا تعرف العنف والقتل. 


وأضافت كريمة، في المائدة المستديرة التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور 11 عاما على قيام ثورة 25 يناير، أن المعارضة جزء لا يتجزأ من الدولة ولا تنصل عنها، وتدرك حجم التحديات السياسية والمجتمعية، وتراجع مواقفها أولا بأول، مطالبة باستمرار حالة الحوار بين كافة طوائف المجتمع وأحزابه باعتباره حالة صحية يستفيد منها الجميع. 


وناشدت الباحثة في علم النفس السياسي ضرورة النظر في مسألة "الحبس الاحتياطي"، وبقاء بعض المعارضين خلف القضبان لسنوات، مثل حسام مؤنس، القيادي بحزب الكرامة، والذي وقف ضد تنظيم الإخوان، ويحاكم الأن بسبب فيديو منذ 4 سنوات، مضيفة: "تحديد مدة الحبس الاحتياطي أولوية خلال الفترة المقبلة، لأنه يساهم في دعم الحريات السياسية لما يتبعه من خروج بعض ممن الشخصيات المعارضة".

 
وأشادت كريمة أبو النور بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحقيق طفرة في مجالات التعليم والصحة، وأن هذا ما لمسته شخصيا في عدد من المستشفيات في محافظات الصعيد مثل مستشفى مراغة التي دخلت ضمن عملية التطوير بـ"حياة كريمة"، بالإضافة إلى برامج "تكافل وكرامة"، وما يحقق للبسطاء من قدرة ولو بسيطة على مواجهة الغلاء نتيجة القرارات الأقتصادية. 


وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقدت مائدة مستديرة بمناسبة مرور 11 عاما على قيام ثورة 25 يناير، عبر الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في قراءة لمطالب الثورة وما تحقق منها وما هو مأمول أن يتحقق، كذلك الكشف بشكل واضح وصريح عن كافة الإصلاحات والإنجازات المادية وغير المادية علي كافة المستويات الاجتماعية والسياسية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في 2014 حتي الآن. ‎
شارك في اللقاء كلا من خالد داود، رئيس تحرير الأهرام ويكلي والرئيس السابق لحزب الدستور، والنائب محمد عزمي، وكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وطارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد بلال، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، وكريمة أبوالنور، باحثة علم نفس سياسي، ومحمود المملوك، رئيس تحرير موقع القاهرة 24.

حياة كريمة الحبس الاحتياطي التعليم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمن القومي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطر يقترب .. محمد الباز : الكلام عن غرق الإسكندرية مش هزار

استشاري أوبئة: لقاحات كورونا لا تؤثر على قدرة المرأة الانجابية

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

الحد الأدني للأجور.. اعرف مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

بالأسماء.. تشكيل مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد كاملا برئاسة مرتضى منصور

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

مفتي الجمهورية : مدعي النبوة كاذب ومريض وعليه اللجوء للعلاج

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 12 فبراير 2022

ترشيحاتنا

مؤتمر الأوقاف يعرض فيلما تسجيليا يلخص جهود الدولة في مواجهة التطرف والإرهاب

إنفوجراف.. قناة السويس الممر الملاحي الأكثر أهمية في حركة التجارة العالمية

رئيس الوزراء يتفقد سير الأعمال والإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير الأوقاف: ندعو العالم إلى إطفاء كل معاني الكراهية ونشر ثقافة سلام حقيقية

سفير مصر في بروكسل يبحث ملفات التعاون مع عدد من كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي

الدواء الأمريكية تصرح بالاستخدام الطارئ لعقار جديد ضد متحور أوميكرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب في حفل المنارة: رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري

سحلية ضخمة تقتحم سوبرماركت وتثير ذعر الزبائن|فيديو

بعدما سحبه في الهواء.. لحظة سقوط عامل من براشوت|فيديو

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

فيديو

فيديو .. تفاصيل مشاركة السيسي بقمة بريست في فرنسا

كمساري قطار يضرب طفلا بعنف.. وتصرف مفاجئ من مسافرة |فيديو

فيديو .. من هو كوكسال بابا وسبب ظهوره مع عمر كمال

بسبب أبو جبل والبنات.. مبروك عطية يهاجم منى الشاذلي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ