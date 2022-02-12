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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الثورة الصناعية الرابعة وعلوم الذكاء الاصطناعي

مشروعات بحثية وابتكارات .. تفاصيل التعاون بين العربية للتصنيع وجامعة الجلالة

تعاون العربية للتصنيع
تعاون العربية للتصنيع وجامعة الجلالة

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتحقيق التكامل بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات الصناعية الوطنية، بما يحقق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتعزيز التحول الرقمي وتدبير  كافة إحتياجات الكليات والمراكز البحثية التابعة لجامعة الجلالة.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع وجامعة الجلالة, الذي وقعه كل من الفريق "التراس"، والدكتور "اشرف حيدر غالب" القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة وذلك بمقر جامعة الجلالة.

في هذا الصدد، أشاد "التراس" بالمنظومة المتكاملة للتعليم الهندسى والبحث العلمي بجامعة الجلالة  ،ورؤيتها الجادة في مختلف المجالات الهندسية والعلمية والعديد من المشروعات البحثية التطبيقية، والتى يمكن أن تقدم حلول صناعية مبتكرة لمختلف  القطاعات الصناعية، مشيرا إلي اهتمام الهيئة بالتعاون المشترك  في  التدريب ودعم المشروعات البحثية والإبتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة , وتنظيم الدورات التدريبية فى المجالات المشتركة وبرامج التدريب الصيفي فى مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الإنتاجية والبحثية التابعة للهيئة،  فضلا عن  تدريب الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع بالدورات التخصصية بجامعة الجلالة.

وأوضح "التراس" أنه تم الإتفاق علي التنسيق المشترك فى المجالات البحثية وتحقيق الإستفادة بالإمكانيات المادية والبنية الأساسية المتاحة لدى الطرفين من ماكينات ومعدات وكوادر بشرية فى أعمال الإنتاج للمجالات الصناعية المختلفة و فى استكمال الجزء العملي لمشاريع الطلبة.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن ايضا تلبية إحتياجات جامعة الجلالة  في العديد من المجالات ومنها التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية والوسائل التعليمية المختلفة والحاسبات والمعامل وشاشات العرض الإلكترونية وأنظمة كاميرات المراقبة والإلكترونيات وشبكات وأجهزة الحاسب الآلي والأثاث الإداري والتعليمي والمحطات الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ونظم موفر المياه الذكي والأجهزة الرياضية والمستلزمات الطبية ومحارق النفايات الطبية والخطرة ومعدات حماية البيئة والعديد من المجالات بما يخدم خطط وإستراتيجيات التنمية بالجامعة.


وفي سياق متصل، أكد "التراس"  أهمية الإستفادة من التخصصات العلمية الحديثة بجامعة الجلالة  في مجالات الذكاء الإصطناعي والطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية ومعالجة المياه والتصنيع الذكي والهندسة العكسية، مشيرا أن هذه التخصصات تمثل علوم المستقبل، لكافة الصناعات , وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه ، أعرب الدكتور "اشرف حيدر غالب " عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة فى مجالات التدريب والبحث العلمى لتحويل المخرجات البحثية إلي نماذج تطبيقية يمكن الإستفادة منها فى المجالات الصناعية المختلفة وتؤهلهم لسوق العمل .

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