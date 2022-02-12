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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل القائم بأعمال وزير الصحة لمتابعة مستجدات التأمين الصحي الشامل

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل وزير التعليم العالى

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم السبت، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة،  بديوان عام محافظة بورسعيد،  وذلك لمتابعة ٱخر المستجدات في منظومة التأمين الصحي الشامل وتفقد عدد من المنشٱت الطبية بالمحافظة لمتابعة سير العمل.

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ورحب محافظ بورسعيد بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، موجها الشكر للسيد الوزير لدعمه المتواصل للمنظومة الصحية بمحافظة بورسعيد.

وشدد الغضبان على  أن بورسعيد شهدت طفرة غير مسبوقة في القطاع الصحي بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

يذكر أن زيارة وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة تتضمن عقد اجتماع موسع لعرض الموقف الحالي لعدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصحي بمخافظة بورسعيد،  يعقبها جولة موسعة على عدد من المنشٱت الطبية لمتابعة سير العمل و أعمال التطوير الجارية بعدد من المستشفيات.

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