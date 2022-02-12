بيان من الداخلية السعودية بشأن الوافدين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية ، اليوم (السبت)، نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المنفذة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ أكثر من 14.4 ألف مخالف، منهم أكثر من 7 آلاف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 5 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، و1791 مخالفاً لنظام العمل.

وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 168 شخصًا، 31% منهم يمنيو الجنسية، و65% إثيوبيو الجنسية، و4% جنسيات أخرى، كما جرى ضبط 168 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وأضافت أنه جرى ضبط 13 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 99 ألف وافد مخالف، منهم أكثر من 88 ألف رجل، وأكثر من 11 ألف امرأة.

وأشار البيان إلى أنه جرى إحالة أكثر من 87 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2564 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل نحو 7 آلاف مخالف.