عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان من الداخلية السعودية بشأن الوافدين

السعودية
السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية ، اليوم (السبت)، نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المنفذة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ أكثر من 14.4 ألف مخالف، منهم أكثر من 7 آلاف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 5 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، و1791 مخالفاً لنظام العمل.

وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 168 شخصًا، 31% منهم يمنيو الجنسية، و65% إثيوبيو الجنسية، و4% جنسيات أخرى، كما جرى ضبط 168 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وأضافت أنه جرى ضبط 13 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 99 ألف وافد مخالف، منهم أكثر من 88 ألف رجل، وأكثر من 11 ألف امرأة.

وأشار البيان إلى أنه جرى إحالة أكثر من 87 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2564 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل نحو 7 آلاف مخالف.

السعودية.. وزير الداخلية يدشن "الجواز الإلكتروني"

الداخلية السعودية تعلن عن شرط مهم لمغادرة المملكة

السعودية وزارة الداخلية السعودية مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أمن الحدود مخالفي أنظمة الإقامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبدالله السعيد يعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب خسارة المنتخب كأس الأمم الأفريقية

٣ كراتين وعملات.. رئيس مباحث الأموال العامة يكشف تجارة علاء حسانين في الآثار

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

الحد الأدني للأجور.. اعرف مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

بالأسماء.. تشكيل مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد كاملا برئاسة مرتضى منصور

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

بعد اعتزاله دوليا.. كشف حساب عبدالله السعيد مع منتخب مصر

تفاصيل قصة هزت الصعيد.. عندما تحولت «أزهار» فجأة إلى محمد

موضوعات متعلقة

السعودية.. هذة المحافظة تسجل أقل درجة حرارة في المملكة

السعودية.. إصدار أكثر من 405 آلاف تصريح للعمرة والصلاة في الحرمين

ترشيحاتنا

نقاط القوة والضعف للأهلي والهلال قبل لقاء كأس العالم للأندية

رئيس المكتب التجاري بواشنطن:صادرات مصر للسوق الأمريكى بالنظام المعمم للمزايا سجل 266.6 مليون دولار

مجموعة الأهلي.. صن داونز يعلن خضوع سيرينو لجراحة عاجلة

السيسي: أهمية خاصة لعلاقاتنا مع ألمانيا..ونتطلع لاستمرار التعاون على أساس الاحترام المتبادل

وزارة التضامن تنظم زيارة لعدد من أبناء دور الرعاية لأكاديمية الشرطة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية و نظيرته الألمانية أنالينا بيريوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب في حفل المنارة: رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري

سحلية ضخمة تقتحم سوبرماركت وتثير ذعر الزبائن|فيديو

بعدما سحبه في الهواء.. لحظة سقوط عامل من براشوت|فيديو

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

فيديو

فيديوجراف.. عن طريق الكاتل.. بريطاني يقدم طريقة عبقرية لتوفير الكهرباء

فيديو جراف.. حمو بيكا على الهواء: نقابة الموسيقيين عايزة مني إيه

فيديو .. تفاصيل مشاركة السيسي بقمة بريست في فرنسا

كمساري قطار يضرب طفلا بعنف.. وتصرف مفاجئ من مسافرة |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ