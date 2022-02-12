عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شعبة الأدوية : بفضل الحكومة لم تواجه البلاد أي نقصا في القطاع خلال فترة كورونا |فيديو

صدى البلد

علق الدكتور على عوف ، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية ، على توقعات وكالة "فيتش" بزيادة صادرات مصر من الأدوية بنحو 4.7% خلال 2022 ، قائلًا إن هذه لشهادات تأتي نتيجة اهتمام القيادة السياسية بالغذاء والدواء ولذلك مصرتشهد طفرات كبيرة في صناعة الدواء .
 

وأضاف " عوف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" الأخبار " والمُذاع على فضائية " دي إم سي" ، أن الحكومة تقوم بجهد غير مسبوق بداية من مرحلة الإصلاح الاقتصادي وقرارها الجرئ بشأن تعويم الجنيه المصري انعكس إيجابيًا على صناعة الدواء .
 

وتابع ، أن مصر في وقت جائحة كورونا كانت جاهزة بخطط للبنية الأساسية من طرق وكباري وإنشاءات بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية الغير مسبوقة ، مؤكدًا أن كل هذه العوامل ساعدت على ازدهار صناعة الدواء .
 

وأردف، أن البلاد في ظل جهد الحكومة في فترة كورونا لم تواجه أي نقص في الأدوية والمكملات الغذائية ، معقبًا أن الكثير من الدول الإفريقية والعربية تلجأ لمصر لاستيراد الأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية .
 

وأكد، أن مصر لديها فائض في الانتاج وهذا ما يجعلها قادرة على التصدير ، لافتًا إلى أن مصر شهدت زيادة في الصادرات من 300 مليون دولار لـ 600 مليون دولار ، مؤكدًا أن هذه الزيادة تأتي نتيجة وجود سياسة واضحة واهتمام من الدولة في تشجيع التصدير خصوصًا بالنسبة لقطاع الدواء . 

الغرف التجارية المستلزمات الطبية جائحة كورونا الحكومة صادرات التصدير اخبار توك شو صناعة الادوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبدالله السعيد يعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب خسارة المنتخب كأس الأمم الأفريقية

٣ كراتين وعملات.. رئيس مباحث الأموال العامة يكشف تجارة علاء حسانين في الآثار

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

الحد الأدني للأجور.. اعرف مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

بالأسماء.. تشكيل مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد كاملا برئاسة مرتضى منصور

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

بعد اعتزاله دوليا.. كشف حساب عبدالله السعيد مع منتخب مصر

تفاصيل قصة هزت الصعيد.. عندما تحولت «أزهار» فجأة إلى محمد

ترشيحاتنا

نقاط القوة والضعف للأهلي والهلال قبل لقاء كأس العالم للأندية

رئيس المكتب التجاري بواشنطن:صادرات مصر للسوق الأمريكى بالنظام المعمم للمزايا سجل 266.6 مليون دولار

مجموعة الأهلي.. صن داونز يعلن خضوع سيرينو لجراحة عاجلة

السيسي: أهمية خاصة لعلاقاتنا مع ألمانيا..ونتطلع لاستمرار التعاون على أساس الاحترام المتبادل

وزارة التضامن تنظم زيارة لعدد من أبناء دور الرعاية لأكاديمية الشرطة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية و نظيرته الألمانية أنالينا بيريوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب في حفل المنارة: رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري

سحلية ضخمة تقتحم سوبرماركت وتثير ذعر الزبائن|فيديو

بعدما سحبه في الهواء.. لحظة سقوط عامل من براشوت|فيديو

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

فيديو

فيديوجراف.. عن طريق الكاتل.. بريطاني يقدم طريقة عبقرية لتوفير الكهرباء

فيديو جراف.. حمو بيكا على الهواء: نقابة الموسيقيين عايزة مني إيه

فيديو .. تفاصيل مشاركة السيسي بقمة بريست في فرنسا

كمساري قطار يضرب طفلا بعنف.. وتصرف مفاجئ من مسافرة |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ