رئيس شعبة الأدوية : بفضل الحكومة لم تواجه البلاد أي نقصا في القطاع خلال فترة كورونا |فيديو

علق الدكتور على عوف ، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية ، على توقعات وكالة "فيتش" بزيادة صادرات مصر من الأدوية بنحو 4.7% خلال 2022 ، قائلًا إن هذه لشهادات تأتي نتيجة اهتمام القيادة السياسية بالغذاء والدواء ولذلك مصرتشهد طفرات كبيرة في صناعة الدواء .



وأضاف " عوف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" الأخبار " والمُذاع على فضائية " دي إم سي" ، أن الحكومة تقوم بجهد غير مسبوق بداية من مرحلة الإصلاح الاقتصادي وقرارها الجرئ بشأن تعويم الجنيه المصري انعكس إيجابيًا على صناعة الدواء .



وتابع ، أن مصر في وقت جائحة كورونا كانت جاهزة بخطط للبنية الأساسية من طرق وكباري وإنشاءات بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية الغير مسبوقة ، مؤكدًا أن كل هذه العوامل ساعدت على ازدهار صناعة الدواء .



وأردف، أن البلاد في ظل جهد الحكومة في فترة كورونا لم تواجه أي نقص في الأدوية والمكملات الغذائية ، معقبًا أن الكثير من الدول الإفريقية والعربية تلجأ لمصر لاستيراد الأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية .



وأكد، أن مصر لديها فائض في الانتاج وهذا ما يجعلها قادرة على التصدير ، لافتًا إلى أن مصر شهدت زيادة في الصادرات من 300 مليون دولار لـ 600 مليون دولار ، مؤكدًا أن هذه الزيادة تأتي نتيجة وجود سياسة واضحة واهتمام من الدولة في تشجيع التصدير خصوصًا بالنسبة لقطاع الدواء .