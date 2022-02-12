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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وكالة الدواء الإيطالية: سنكتفي بـ 3 جرعات فقط للقاحات المضادة لكورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

 أكدت وكالة الدواء الإيطالية "أيفا" أن المواطنين لن يحصلوا على جرعة رابعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا، وسيتم الاكتفاء بعدد 3 جرعات فقط ضد الفيروس في الوقت الحالي.


وأوضح المدير العام للوكالة نيكولا ماجريني بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد"، أن الجمهور الإيطالي لن يتم دعوته للحصول على جرعة رابعة من اللقاحات خلال الشهور المقبلة ولكن من المرجح أن يكون هناك جرعة متابعة سنوية.


وكانت قد بدأت إيطاليا الأسبوع الماضي رفع القيود والإغلاق المفروض على العديد من القطاعات التي استهدفها الإغلاق خلال الموجة الرابعة.
 

وكالة الدواء الإيطالية للقاحات كورونا 3 جرعات

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