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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صدور كتاب "ما وراء الدايت" للكاتبة دينا حسين عن دار كتوبيا

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا كتاب "ما وراء الدايت!" للكاتبة دينا حسين، وذلك عن دار "كتوبيا" للنشر والتوزيع، ومن المقرر أن تشارك به الكاتبة في المسابقات الأدبية.

وأكدت دينا أن الكتاب رحلة ستخوض فيها كشف العوالم الخفية بعالم الدايت.

وأضافت أنها ستجاوب على أهم سؤالين فى الكتاب وهما هل الدايت فكرة ناجحة؟ وهل هفضل طول حياتي عامل دايت؟.

وتابعت أن الكتاب عبارة عن رحلة، وفى كل محطة يأتى بعدها تطبيق على المعلومات التى استفدها الشخص من تلك المرحلة. 

واستطردت أن الكتاب سيساعد الشخص أن يصل لوزن صحي بدون دايت بورقة وقلم وبدون حرمان أيضًا. 

ولفتت إلى أنه سيغير أيضًا علاقة الشخص بتناول الطعام، وأكدت أنها تتمنى أن تكون الرحلة خفيفة  ويخرج منها الشخص معنوياته أعلى ويتغير من الداخل قبل الخارج. 

وأشارت إلى أنها مرت بتجربه كبيره في فقدان الوزن من ١٠٥لـ٦٠ كيلو والهمتها لكتابه هذا الكتاب ومساعده غيرها في صنع قصه نجاحهم.

وأوضحت أن الكتاب متوفر في المكتبات ومنافذ بيع الكتب بالقاهرة والمحافظات، ومن المقرر أن تشارك به في المسابقات الأدبية، ودخل ضمن الكتب الأكثر مبيعًا فى دار "كتوبيا" للنشر والتوزيع.


يذكر أن دينا حسين كاتبة وأخصائية تغذية ومدربة رياضية معتمدة من الرابطة الدولية لعلوم الرياضة Issa وحاصلة على دبلومتين في التغذية الرياضية والأخرى مختصة بالدايت والتخسيس، وحاصلة علي البورد الأمريكي في التغذية العلاجية وشهاده scope المتخصصة في التحكم في مرض السمنة من المنظمة العالمية للسمنة.

كتاب ما وراء الدايت للكاتبة دينا حسين دار كتوبيا للنشر والتوزيع الكتاب سيساعد الشخص تكون الرحلة خفيفة

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