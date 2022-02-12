ضوابط التقاعد والمعاش بمشروع قانون العمل الجديد.. لصاحب العمل إنهاء العقد بشرط

حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والمطروح للمناقشة بمجلس الشيوخ حاليا، ضوابط تحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.

جاء ذلك وفقا لنص المادة 148 من مشروع القانون كالتالي:

ضوابط التقاعد والمعاش بقانون العمل

مادة (148)

لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن، لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

ويستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلساته العامة، غدا الأحد، وعلى مدار يومين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل وتقارير لجان بشأن اقتراحات برغبة.

ويستمر المجلس الأحد، في مناقشة تقرير لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل الجديد.