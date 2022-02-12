محافظ الغربية يتفقد مشاريع الرصف بمنطقتي الإستاد والأشرف

تشهد منطقة الإستاد بحي ثان طنطا عملية رصف وتطوير لمجموعة من الشوارع المحورية الهامة، والتي تفقدها اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ضمن جولة موسعة بدأها بتفقد شارع مدرسة الزراعة من الطريق السريع وحتى شارع الوفاء بطول ٨٠٠ متر وعرض ١٠ أمتار ، حيث تم إزالة المسطحات الأسفلتية القديمة تمهيداً للرصف، كما تفقد المحافظ أعمال الرصف بشارع أبو حلموس والرابط بين شارع مدرسة الزراعة وشارع الهناء ، شارع عباد الرحمن والشارع الموازي له بإجمالي طول ٦٥٠ متر وعرض ٨ أمتار ، إذ تعد تلك الشوارع حلقة الربط بين الكورنيش وشارع البحر حتى شارع ٣٠٦.

وخلال جولته ، تفقد المحافظ أعمال الرصف بشوارع الحياء والبيئة والوفاء الذين سيتم رصفهم بدايةً من التقاطع مع شارع الكورنيش وحتى شارع الجيش بطول ٥٠٠ متر، واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد أعمال الرصف بشوارع مربع منطقة الأشرف والبالغ إجمالى أطوال شوارعها ٣٠٠٠ متر وعرض يتراوح بين ٩ أمتار إلى ١٣ متر، وذلك عقب انتهاء إدخال كافة المرافق بها كمرحلة ثانية بعد نهو أعمال الرصف بمنطقة مربع الأزهر .

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