غير قادر على اللعب|ميدو: أحيّي عبد الله السعيد على قرار اعتزاله الدولي

علق أحمد حسام ميدو ، لاعب الزمالك السابق، على قرار اعتزال وليد سليمان نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وكذلك اعتزال عبد الله السعيد على المستوى الدولي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قرار اعتزال وليد سليمان صحيح من وجهة نظري، واتخذ وليد القرار في الوقت المناسب إنهاء حياته الكروية في الأهلي".

وأضاف: "وليد سليمان واحد من اللاعبين الذين لم ينساهم جمهور الأهلي، ووليد كان من رائحة الجيل الماضي التاريخي للأهلي" .



وتطرق ميدو للحديث عن عبد الله السعيد الذي اعتزل دوليا قائلا: "عبد الله السعيد من اللاعبين المميزين، لاعب رقم 10 من الصعب تعويضه، وقرار اعتزال عبد الله السعيد الدولي في الوقت الحالي صحيح طالما يشعر بأنه غير قادر على اللعب دوليا، وهذا قرار لابد من تحيته عليه"