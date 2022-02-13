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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء العمليات الجراحية بالمجان في مستشفى العريش العام

مستشفي العريش العام
مستشفي العريش العام

وصل إلى محافظة شمال سيناء ، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان بمستشفي  العريش العام ، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

١٤ طبيبا

وأكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 14 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في  مختلف التخصصات الطبيه والتي تشمل :
تخصص جراحة مخ واعصاب كل من : د. محمد احمد سيد احمد  ، زد. احمد اسماعيل موسي

تخصص طب اورام ، كل من :د داليا حمودة الصادق
ود. علا محمد احمد.
تخصص جراحة قلب وصدر، كل من :د. كريم محمد مدحت ، ود. محمد سامي عبدالله .
تخصص جراحة عامة كل من : د. سامح محمد نجيب
و د . محمد نجم عبد الغفار.
تخصص جراحة عظام ،  د. عبدالحميد كامل عبد الحميد .
تخصص كبد وجهاز هضمى ، د. نجلاء عاطف رياض.
تخصص جراحةأوعية ، د.شريف محمد حسين .
تخصص عيون، د. محمد السيد حسن.
تخصص تخدير  ، د. محمد علي العرابي.
تخصص تجميل،  د.محمد عادل .
وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طوال أيام الأسبوع  حتي يوم  الجمعة المقبلة.

أضاف د طارق شوكه، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.

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إجراء العمليات الجراحية مستشفي العريش

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