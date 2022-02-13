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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تركي آل الشيخ يعلق على وصول موسم الرياض لـ 11 مليون زائر

تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ

أعرب المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته بوصول عدد زوار موسم الرياض، إلى 11 مليون زائر منذ انطلاقته في 20 أكتوبر الماضى.


وكتب تركي آل الشيخ، فى تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر:"‏بدعم وتخطيط من سمو سيدي ولي العهد حفظه الله … تجاوز عدد زوار ‎#موسم_الرياض حاجز 11 مليون زائر"


يذكر أن فعاليات موسم الرياض 2021 بدأت نسختها الثانية، يوم 20 اكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

 
ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.
 

وتضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"،  و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".


 

 

فعاليات موسم الرياض تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية 11 مليون حضور جماهيري

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