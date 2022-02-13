تشكيل برشلونة ضد إسبانيول.. أوباميانج على دكة البدلاء وتوريس أساسيا

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة إسبانيول في "دربي كتالونيا" ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة كالاتي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينو ديست – رونالدو أروخو – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري

خط الهجوم: أداما تراوري – فيران توريس – جافي

البدلاء: نيتو – أوسكار مينجويزا – إريك جارسيا – أرناو تيناس – ريكي بويج – نيكو – فيران جوتجلا – عبد الصمد الزلزولي – عثمان ديمبيلي – بيير إيميريك أوباميانج

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز لحسم ديربي كتالونيا لصالحه، بالفوز على إسبانيول في مباراة الليلة، واستعادة المركز الرابع في ترتيب الليجا من أتلتيكو مدريد.

ويدخل برشلونة لقاء الليلة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزا عريضا على أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين في مسابقة الدوري الإسباني.

ويفقد فريق برشلونة خدمات داني ألفيس في مباراة اليوم، بسبب تعرضه للطرد خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الماضية.

وخاض فريق برشلونة 22 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم فاز في 10 مباريات فقط، وتعادل في 8 مواجهات، وخسر في 4 آخرين.