لقطات تجسسية .. ظهور جديد لـ مازيراتي جران توريزمو 2023|صور

أستطاعت الصور التجسسية أن ترصد بعض اللقطات للنسخة مازيراتي جران توريزمو 2023، والتي تأتي باطلالة خارجية مميزة كعادة اصدارات الصانع الايطالي، والتي تحمل طابع رياضي انيق، إلى جانب الكثير من اللمسات الأخرى.

لقطات تجسسية .. ظهور جديد لـ مازيراتي جران توريزمو 2023

ظهور جديد لـ مازيراتي جران توريزمو 2023

على الرغم من ظهور السيارة مازيراتي جران توريزمو 2023 بالكثير من التويهات، ولكن من الممكن ملاحظة بعض التفاصيل الخاصة بتلك النسخة، حيث تمتعت بمنظومة عادم رباعية الأداء من تصميم مزدوج، ومفهوم كوبيه ثنائي الأبواب.

لقطات تجسسية .. ظهور جديد لـ مازيراتي جران توريزمو 2023

بينما ترتكز مازيراتي جران توريزمو 2023 على جنوط كبيرة الحجم، تتكون من عدة اضلاع مزدوجة، مع امكانية رؤية علبة المكابح التي تتمتع باللون الأحمر من خلف هذه الأضلاع، بالاضافة إلى مصابيح خلفية انسيابية، وواجهة امامية مميزة تضم مصابيح عدوانية المظهر تعمل بتقنية LEDLIGHT.

لقطات تجسسية .. ظهور جديد لـ مازيراتي جران توريزمو 2023

بينما يظهر شعار مازيراتي وهو يرتكز وسط شبكة مقعرة ومتعددة الفتحات الهوائية باطلالة ترايدنت الشهيرة، مدعومة بلمسات طولية الشكل، إلى جانب الشبكات التي تقع على جانبي الصادم الامامي وبناحية المنتصف، مع اطار خارجي يحيط بالناحية الخاصة بالأبواب، وبعض اللمسات التي تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

لقطات تجسسية .. ظهور جديد لـ مازيراتي جران توريزمو 2023

ووفقًا للاستراتيجية الخاصة بمجال تصنيع السيارات الكهربائية التي تتمتع بها مازيراتي، فمن المفترض أن يحصل طرازي جران توريزمو و جران كابريو على بدائل كهربائية بالكامل، بينما تشير التوقعات أن السيارة الاختبارية المقدمة تحتوي على محرك 6 سلندر طراز V، سعة 3000 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 621 حصانا، و 730 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.