ابنة الفنان أحمد حلاوة طالبة الدعاء لوالدها: بنتمنى يكون كويس في القريب العاجل

قالت هبة حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، إن والدها أُصيب بمضاعفات كثيرة نتيجة إصابته بفيروس كورونا ، معقبة: “بنحاول نظبط حاجات كتير .. ونأمل إنه يكون كويس في القريب العاجل بإذن الله”.

وأضافت هبة حلاوة في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن حالته مازالت حرجة، بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلة: "الحالة ما زالت حرجة والوضع غير مستقر .. دعواتكوا معانا".

وأشارت ابنة الفنان أحمد حلاوة، إلى دور نقابة المهن التمثيلية في متابعة حالة والدها، قائلة: "أنا عايزة أشكر دكتور أشرف ذكي، لأنه شخص محترم، ومأثرش معانا في أي حاجة، وبيسألنا دايماً على أي مساعدة يقدر يقدمها .. ربنا يكرمه يارب ويجزيه آخر".

وعقبت هبة حلاوة: “ربنا يسهل ويكون بخير .. دعوتكوا معانا”.