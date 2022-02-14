الأرصاد السعودية تعلن توقعات الطقس اليوم الإثنين

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، أن معظم مناطق المملكة ستشهد أجواء مستقرة ابتداء من اليوم ‎الإثنين وحتى نهاية الأسبوع.

وقال المركز إن الأجواء تميل إلى الدفء خلال النهار بينما تكون باردة خلال الليل خاصة شمال ووسط ‎المملكة.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لأمس الأحد، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خاصة الصغرى على شرق ووسط المملكة.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، أن بلاده تنظر إلى قبرص على أنها "جسر" يربط الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، "ما يساعد التكتل في فهم ما يحدث في المنطقة".

قال عقب محادثات مع نظيره القبرصي يوانيس كاسوليدس، إن "قبرص تساعد في تركيز الانتباه فعليا على جميع الفرص والتحديات في الشرق الأوسط".