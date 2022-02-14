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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة تنفي وقف إرسال الرسائل لمتلقي الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا

صدى البلد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف إرسال الرسائل لمتلقي الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا وإلزامهم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على الجرعة.

و قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف إرسال الرسائل لمتلقي الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا أو إلزامهم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على الجرعة، مُشددةً على استمرار إتباع الوزارة لنظام إرسال رسالة لمن مر على تطعيمهم بالجرعة الثانية 6 أشهر، دون الحاجة لقيام متلقي اللقاح بالتسجيل على الموقع الإلكتروني مرة أخرى، مُوضحةً أنه تم إرسال مليون ونصف رسالة للمواطنين للحصول على الجرعة التنشيطية، كما تم إتاحة إمكانية تغيير مكان تلقي اللقاح للمواطنين المستحقين للجرعة التنشيطية، وذلك من خلال اتصالهم بالخط الساخن "105" وطلب التغيير.


وفي سياق متصل، يجرى متابعة سير العمل في منظومة تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بشكل يومي، والتأكد من توافر مختلف أنواع اللقاحات بجميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن استمرار تقديم التوعية للمواطنين من خلال الفرق الطبية المدربة بمراكز التطعيمات وفرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمحافظات، وإتاحة خدمة التسجيل الفوري لتلقي لقاح فيروس كورونا من خلال مراكز التطعيمات بالمحافظات، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.


ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء  (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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