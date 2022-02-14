مستشفى ملوي التخصصي ينقذ 3 رضع بعد جراحات خطيرة

أعلن قسم جراحات الأطفال بمستشفى ملوى التخصصى جنوب المنيا ، عن إجراء 3 عمليات جراحية خطيرة لـ 3 رضع كانت تتطلب تدخل جراحى سريع فور وصولها .

تم إجراء عملية جراحية لطفلة عمرها 16 يوم بوزن 1.600 كيلو جرام تعانى من التواء خلقى بالامعاء وتم إصلاح الالتواء واستئصال الزائده الدوديه والطفله الآن بحاله جيدة.

كما حضرت طفلة بعد أربع ساعات من ولادتها بوزن ٢ كيلو جرام تعانى من فتق خلقى بجدار البطن وتم على الفور التدخل الجراحى وتم ارجاع الامعاء داخل البطن واصلاح الفتق والطفله بحاله جيده.

في نفس السياق، حضر طفل عمره 8 أيام وزنه 2.500 كيلو جرام يعانى من وجوده كيس خلقى بالامعاء أدى الى إنسداد والتواء بالامعاء وحدوث ثقب بالامعاء وتم التدخل الجراحى استئصال الكيس وإعادة توصيل الامعاء والطفل بحاله جيده