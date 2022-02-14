عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى ملوي التخصصي ينقذ 3 رضع بعد جراحات خطيرة

مستشفى ملوي التخصصي
مستشفى ملوي التخصصي

أعلن قسم جراحات الأطفال بمستشفى ملوى التخصصى جنوب المنيا ، عن إجراء 3 عمليات جراحية خطيرة  لـ 3 رضع كانت تتطلب تدخل جراحى سريع فور وصولها .

تم إجراء عملية جراحية لطفلة عمرها 16 يوم بوزن 1.600 كيلو جرام تعانى من التواء خلقى بالامعاء وتم إصلاح الالتواء واستئصال الزائده الدوديه والطفله الآن بحاله جيدة. 

 

"وافدين" جامعة المنيا يشاركون في ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات بـالمنصورة

"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي شم القبلية بمغاغة. غدًا

كما حضرت طفلة بعد أربع ساعات من ولادتها بوزن ٢ كيلو جرام تعانى من فتق خلقى بجدار البطن وتم على الفور التدخل الجراحى وتم ارجاع الامعاء داخل البطن واصلاح الفتق والطفله بحاله جيده.

في نفس السياق، حضر طفل عمره 8 أيام وزنه 2.500  كيلو جرام يعانى من وجوده كيس خلقى بالامعاء أدى الى إنسداد والتواء بالامعاء وحدوث ثقب بالامعاء وتم التدخل الجراحى استئصال الكيس وإعادة توصيل الامعاء والطفل بحاله جيده

المنيا أطفال عملية جراحية مستشفي ملوي التدخل الجراحى جراحات الأطفال جنوب المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

وجهته المقبلة أوروبا .. شوبير يؤكد رحيل نجم كبير عن الأهلي

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

بحضور جماهيري كبير .. إقامة مباراة مصر والسنغال على استاد القاهرة

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

علاوة دورية وإجازة أبوّة .. 10 مزايا للعاملين بقانون العمل الجديد

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

ترشيحاتنا

تفوق على رونالدو .. توني كروس يتصدر قائمة المتوجين بـ مونديال الأندية

رفضه موسيماني وتألق فى أميان.. أبرز أرقام اليو بادجي فى الدوري الفرنسي

بـ توترات بشأن أوكرانيا.. ألمانيا تنقل مزيدًا من المعدات العسكرية إلى ليتوانيا

الحكومة : 61.8 مليـون جنيـه لدعم المشروعات التنموية بأفريقيا ونقل الخبرات المصرية

الخارجية الروسية: رد فعل الغرب على مقترحات الضمانات مخيب للآمال

قاد تشيلسي إلى التتويج 3مرات.. مونديال الأندية بطولة جديدة للمغربي حكيم زياش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الشمر المغلي.. التخسيس والقولون أبرزها

جنون أوسكار إسحق يسيطر على التريلر الثاني لمسلسل Moon Knight.. فيديو وصور

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

فيديو

500 مليون ليرة حلت المشكلة.. تفاصيل عملية تحرير الطفل المختطف فواز القطيفان|فيديو

فيديوجراف..خطة مرفق الكهرباء لترشيد الاستهلاك على المواطنين

فيديوجراف.. لغز جثمان علاء ولي الدين.. الطب الشرعي يحسم الأمر

فيديوجراف| بأحداث جديدة.. شيرين عبد الوهاب تريند السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ