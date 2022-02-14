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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: القطاع الخاص محرّك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة

مشروعات استثمارية
مشروعات استثمارية

أشاد النائب، أحمد سمير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي  بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي، من خلال إشراك  القطاع الخاص فى كل ما يتعلق بمشروعات التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن القطاع الخاص بمثابة شريك فعلي ومحرّك رئيسي فى تحقيق التنمية المستدامة.

 

وأكد “سمير”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن القطاع الخاص عمود من أعمدة الاقتصاد الوطني، ولا بد من تعظيم دوره ليكون مصدرا للتنمية، مشيرا إلى أن هناك تناغما بينه وبين الحكومة، فمن جهة الحكومة تمتلك الموارد والإنفاقات وجميع الاحتياجات اللازمة، في حين أن القطاع الخاص يمتلك الخبرة والإدارة الجيدة، الأمر الذي يمكن الدولة ككل من تحقيق نجاحات وقفزات هائلة فى عملية التنمية المستدامة من جهة ، ومواكبة النظم الاقتصادية العالمية.

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برلمانية: القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية

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السيسي يوجه بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي لتحقيق نمو اقتصادي شامل

ووجه الرئيس بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، فضلاً عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو، إلى جانب تعزيز جهود الدولة للاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري من خلال مبادرة "حياة كريمة"، مع الاستمرار في نشر تجارب النجاح التنموية في تلك القطاعات من خلال المنصات الدولية المختلفة.

لجنة الشئون الاقتصادية مجلس الشيوخ الرئيس السيسي أحمد سمير القطاع الخاص التنمية الحكومة الاقتصاد

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