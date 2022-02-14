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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يسقط فى فخ التعادل أمام إيسترن كومباني بالدوري

صدى البلد

انتهت أحداث المباراة التي جمعت فريقي الإتحاد السكندري وإيسترن كومبانى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسكندرية فى الجولة الـ9 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .


وافتتح الإتحاد السكندري التهديف فى الدقيقة 29 بعدما استلم أحمد عادل ميسي الكرة من منتصف الملعب جهة اليسار ثم راوغ أكثر من لاعب وسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتمر على يسار الحارس أحمد دعدور داخل الشباك.

وأدرك إيسترن كومبانى هدف التعادل فى الدقيقة 56 بعدما مرر  أحمد أوفا الكرة برأسه لداخل منطقة الجزاء ووصلت لفراس عيفية الذي استغل بطء صبري رحيل في التعامل مع الكرة وسدد الكرة على يسار الحارس أحمد يحيى.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 13 محتلا المركز السادس ، بينما ارتفع رصيد إيسترن كومبانى الي النقطة الثانية له محتلا المركز الأخير .

 

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