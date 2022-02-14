استشاري: زيادة محيط البطن مؤشر على الإصابة بأمراض القلب.. فيديو

تحويل المسار أقوى من التكميم

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن محيط البطن كلما يزيد، كلما زادت فرصة الإصابة بالسكر والضغط والكوليسترول، وهذا يزيد من فرصة الإصابة بأمراض القلب، وتركيب الدعامات.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الإثنين، أن هناك ضرورة للتخلص من زيادة الوزن عند الوصول لـ90 أو100 كيلو، خاصة وأن جراحات السمنة تجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، والإقامة لا تزيد عن 12 ساعة في المستشفى.

وأضاف أن تحويل المسار تقلل امتصاص السكريات والدهون وتعيد الاتزان الهرموني للجهاز الهضمي، وتساهم في علاج السكر بصورة فعالة جدًا، ومناسبة لمن يعاني من السمنة المفرطة.

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تحويل المسار تعمل على خفض الوزن بصورة فعالة، ومناسبة لمن يعاني من فتق في الحجاب الحاجز أو ارتجاع المريء، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية للعودة إلى العمل بعد يوم من إجراء العملية.

وتابع "صبري"، أن جراحات السمنة لا تؤثر على الحمل على الإطلاق، ولكن يفضل تأجيل الحمل لمدة 6 أشهر أو عام، لأن الفترة الأولى بعد إجراء العملية تشهد خفض الوزن بصورة كبيرة.

وتابع أن إنقاص الوزن يحسن القدرة الإنجابية لدى الرجال والنساء على حد سواء، مضيفًا أن الإصابة بالسمنة المفرطة يعطل الإنجاب، ويؤدي إلى الإصابة بتكيس المبايض.

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن إجراء عملية تكميم المعدة تصلح بعد الـ11 عامًا، لأنها من العمليات السهلة التي لا تؤثر على الامتصاص، ويفضل إجراؤها لمن يزيد وزنه عن 100 كيلو، أو من يعاني من انقطاع النفس أثناء النوم.

وتابع "صبري"، أن جراحات السمنة تصلح حتى 65 عامًا، ولكن هناك ضرورة لإجراء بعض الفحوصات لتقييم وضع الكلى والقلب والتنفس، موضحًا أن عملية التكميم من العمليات التي تعالج السمنة المفرطة، والأمراض المصاحبة.

وتابع أن عملية تحويل المسار أقوى من التكميم في علاج بعض الأمراض مثل ارتجاع المريء أو فتق الحجاب الحاجز، كما أنها تعتبر العملية الأفضل لعلاج فضل جراحات السمنة، وتعتبر العملية الأفضل على الإطلاق في علاج السكر.