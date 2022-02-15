خدمة اجتماعية جامعة حلوان تبدأ تسجيل مقررات الترم الثاني لطلاب الدراسات العليا



وجهت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان تبيه هام لطلاب مرحلة الدراسات العليا(دكتوراه - ماجستير - دبلوم) بالكلية، بضرورة سرعة تسجيل المقررات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 / 2022.

وأوضحت كلية الخدمة الاجتماعية بحلوان، أنه سوف يبدأ التسجيل في الإرشاد الاكاديمي للفصل الدراسي الثاني لطلاب الدراسات العليا يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 15 - 16 فبراير 2022.



وأشارت الكلية، إلى أن عملية الحذف والإضافة لطلاب الدراسات العليا(دكتوراه - ماجستير - دبلوم)، فى التسجيل للمتخلفين عن التسجيل يتم فى يوم الاثنين و الثلاثاء الموافق 21- 22- يناير 2022 الماضي .



وألفت الكلية إلى انه لا يقوم الطالب بعمل الإرشاد الاكاديمي الا بعد سداد المصروفات الدراسية المقررة للعام الجامعي 2021 / 2022.

وقامت الكلية بإعلان الجدول الدراسي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١م، وذلك استعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني ويمكن للطلاب التعرف على الجدول من خلال هذا الرابط من هنا .



جدير بالذكر قد أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة عن مشاركة "كورال مصر" جامعة حلوان فى فوج الفتاة الجامعية للجامعات المصرية بالأقصر تحت شعار " هى .. قادة وقيادة " والذي نظمه معهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاءت مشاركة فريق الكورال تحت إشراف الدكتور محسن عيسي القائم بعمل عميد كلية التربية الموسيقية، الدكتورة إبتسام مكرم وكيل الكلية، وتحت رؤية وقيادة الدكتور أحمد عواد قائد كورال جامعة حلوان.