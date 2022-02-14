عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القاهرة: حصر 520 عقارا بجوار سور مجرى العيون تمهيدا لإزالتها

المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال لجان حصر العقارات بمنطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة والملاصقة لسور مجرى العيون،  والذي يشهد محيطه أعمال تطوير في إطار خطة الدولة لازالة العشوائيات وتطويرها وجعلها منطقة جذب سياحي من الطراز الاول، نظرا لوجود العديد من المواقع الاثرية بها مثل متحف الحضارات وبحيرة عين الحياة ومجمع الاديان الى جانب اعمال التطوير بانشاء حدائق الفسطاط المخطط لاقامتها على مساحة ٥٠٠ فدان .

جاء ذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال اعمال تطوير المناطق غير المخططة والتي حصرها في اطار جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة وتفعيل دورها التاريخي و الثقافي والسياحي وفي اطار جهود المنطقة الجنوبية لسرعة الانتهاء من اجراءات الحصر والازالة وتسكين اهالي المناطق العشوائية بمناطق امنة اقامتها الدولة بديلا للمناطق الخطرة تمهيدا لتطويرها .

اكدت نائب محافظ القاهرة على انتظام لجان الحصر في مباشرة عملها، وذلك فى إطار خطة القضاء على العشوائيات وتغيير حياة المواطنين للأفضل بتوفير حياة كريمة لهم،  وذلك بإجمالي ٥٢٠ عقار يسكنهم ١٤٠٠ اسرة  حيث انتظمت كافة الخدمات وباشرت لجان الحصر عملها باشتراك كافة الجهات الامنية والاجهزة المعنية بحي مصر القديمة والمنطقة الجنوبية .

واوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال الحصر بدأت لليوم باجمالي ١٠٩ عقار و ٣٣٦ اسرة الى جانب ٤٩ نشاط تجاري على ان يتم استكمال اعمال لجان الحصر لحين الانتهاء من كافة اعمالها  مؤكدة على عقد اللقاءات والزيارات الميدانية والمتابعات الدورية لتذليل كافة العقبات بهدف سرعة الانتهاء  من الاعمال طبقا لتعليمات  اللواء محافظ القاهرة.

وبتعليمات واضحة شددت على التكاتف مع المواطنين والتعاون معهم لتلبية كافة رغباتهم من خلال العملةعلى انتظام اعمال لجان الحصر والتسكين والتظلم لتحقيق العدالة من خلال تسليم المستحقين وحداتهم السكنية في رسالة طمأنينة تنفيذا للخطة المتكاملة وللتوجيهات بسرعة الانتهاء من تسكين الاسر المستحقة بوحداتهم التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات تطوير المناطق غير الامنة  .

واضافت   إن احياء المنطقة الجنوبية بمحافظة  القاهرة تشهد أعمال تطوير لامثيل لها للعمل على تطوير بعض المواقع وإزالة العشوائيات الخطرة وغير الآمنة بالقاهرة حيث جرى إخلاء جزء كبير من سور مجرى العيون وإزالة المدابغ وغيرها من الأمور التى تشوه البيئة وتضر بسلامة المواطنين و أن مناطق الجيارة ومنطقة السكر والليمون وحوش الغجر من المناطق القديمة غير الآمنة، ويتم العمل على حصرها تمهيدا للإزالة مع توفير بدائل مناسبة للسكان وذلك فى إطار إزالة عشوائيات مصر القديمة بمحافظة القاهرة .

WhatsApp Image 2022-02-14 at 11.01.23 PM (1)
WhatsApp Image 2022-02-14 at 11.01.23 PM (1)
WhatsApp Image 2022-02-14 at 11.01.23 PM
WhatsApp Image 2022-02-14 at 11.01.23 PM
WhatsApp Image 2022-02-14 at 11.01.24 PM
WhatsApp Image 2022-02-14 at 11.01.24 PM
WhatsApp Image 2022-02-14 at 11.01.25 PM
WhatsApp Image 2022-02-14 at 11.01.25 PM
محافظ القاهرة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية حصر العقارات بمنطقه السكر والليمون سور مجرى العيون منطقة جذب سياحي المواقع الاثرية بحيرة عين الحياة مجمع الأديان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح.. الأرصاد: طقس غير مستقر يضرب البلاد لمدة 72ساعة من الجمعة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

بلع لسانه.. تفاصيل إصابة هشام حافظ لاعب المقاصة أمام طلائع الجيش

«سي إن إن»: روسيا تستعد لغزو أوكرانيا

بيراميدز .. الأسباب الحقيقية لاعتزال عبد الله السعيد

مناشدة عاجلة من الحكومة لـ المواطنين بشأن كورونا.. فيديو

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

بريطانيا: بوتين قد يأمر بغزو أوكرانيا في غضون دقائق

موضوعات متعلقة

محافظة القاهرة: ورشة عمل الحرف التراثية بدعم وتمويل من اليونسكو

حدث ليلًا.. بيان عاجل من النيابة بخصوص طبيبة المنوفية.. مرض نادر يهدد حياة حمو بيكا وحادث مروع ينهي حياة شاب وفتاة

أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 14-2-2022

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

بعد ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين في مصر 14-2-2021

استمرار بناء قدرات حرفيي القاهرة التاريخية ضمن مشروع حصر الحرف التراثية

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

ترشيحاتنا

نذر نذرا ثم نسيه فماذا يفعل؟ .. البحوث الإسلامية يجيب

البنتاجون: بوتين عزز التواجد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا براً وبحراً وجواً

تقارير: النصر والاتفاق السعوديين مهتمان بضم حارس الزمالك

قواعد التغذية السليمة أثناء علاج السرطان

رامي عادل: حديث موسيماني عن تجديد تعاقده مع الأهلي عدم احترافية

رامي عادل يكشف سبب رفض عماد النحاس الانضمام إلى جهاز منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد الحب.. إلهام عبد البديع تعلن خطوبتها على وليد سامى |صور

أضرار شرب الليمون المغلي على الريق .. أضرار كارثية للرجال والنساء

علاج حروق الماء المغلي في المنزل .. واحذر من 4 اثار جانبية

يعود إلى 35 مليون سنة.. هل تعلم سر ارتباط عيد الحب بالورد الأحمر؟

فيديو

فيديو.. قصة اعتزال سهير البابلي الفن وكيف أقنعها الشعراوي بالعودة للشاشة

محمد قماح يطرح أغنية “أحضنينى” مع إيناس الليثى.. فيديو

بمناسبة عيد الحب.. مطرب التسعينيات أحمد جمال يطلق أغنية "لمستي قلبي"

كشف عن اسمه الحقيقي.. لماذا ندم فاروق فلوكس على أدوار قدمها خلال مشواره "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ