نائب محافظ القاهرة: حصر 520 عقارا بجوار سور مجرى العيون تمهيدا لإزالتها

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال لجان حصر العقارات بمنطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة والملاصقة لسور مجرى العيون، والذي يشهد محيطه أعمال تطوير في إطار خطة الدولة لازالة العشوائيات وتطويرها وجعلها منطقة جذب سياحي من الطراز الاول، نظرا لوجود العديد من المواقع الاثرية بها مثل متحف الحضارات وبحيرة عين الحياة ومجمع الاديان الى جانب اعمال التطوير بانشاء حدائق الفسطاط المخطط لاقامتها على مساحة ٥٠٠ فدان .

جاء ذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال اعمال تطوير المناطق غير المخططة والتي حصرها في اطار جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة وتفعيل دورها التاريخي و الثقافي والسياحي وفي اطار جهود المنطقة الجنوبية لسرعة الانتهاء من اجراءات الحصر والازالة وتسكين اهالي المناطق العشوائية بمناطق امنة اقامتها الدولة بديلا للمناطق الخطرة تمهيدا لتطويرها .

اكدت نائب محافظ القاهرة على انتظام لجان الحصر في مباشرة عملها، وذلك فى إطار خطة القضاء على العشوائيات وتغيير حياة المواطنين للأفضل بتوفير حياة كريمة لهم، وذلك بإجمالي ٥٢٠ عقار يسكنهم ١٤٠٠ اسرة حيث انتظمت كافة الخدمات وباشرت لجان الحصر عملها باشتراك كافة الجهات الامنية والاجهزة المعنية بحي مصر القديمة والمنطقة الجنوبية .

واوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال الحصر بدأت لليوم باجمالي ١٠٩ عقار و ٣٣٦ اسرة الى جانب ٤٩ نشاط تجاري على ان يتم استكمال اعمال لجان الحصر لحين الانتهاء من كافة اعمالها مؤكدة على عقد اللقاءات والزيارات الميدانية والمتابعات الدورية لتذليل كافة العقبات بهدف سرعة الانتهاء من الاعمال طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.



وبتعليمات واضحة شددت على التكاتف مع المواطنين والتعاون معهم لتلبية كافة رغباتهم من خلال العملةعلى انتظام اعمال لجان الحصر والتسكين والتظلم لتحقيق العدالة من خلال تسليم المستحقين وحداتهم السكنية في رسالة طمأنينة تنفيذا للخطة المتكاملة وللتوجيهات بسرعة الانتهاء من تسكين الاسر المستحقة بوحداتهم التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات تطوير المناطق غير الامنة .

واضافت إن احياء المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة تشهد أعمال تطوير لامثيل لها للعمل على تطوير بعض المواقع وإزالة العشوائيات الخطرة وغير الآمنة بالقاهرة حيث جرى إخلاء جزء كبير من سور مجرى العيون وإزالة المدابغ وغيرها من الأمور التى تشوه البيئة وتضر بسلامة المواطنين و أن مناطق الجيارة ومنطقة السكر والليمون وحوش الغجر من المناطق القديمة غير الآمنة، ويتم العمل على حصرها تمهيدا للإزالة مع توفير بدائل مناسبة للسكان وذلك فى إطار إزالة عشوائيات مصر القديمة بمحافظة القاهرة .

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