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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 طرق سريعة للتخلص من عدوى جرثومة المعدة.. تعرف عليها

الميكروب
الميكروب


قد يشير الشعور بالغثيان  والانتفاخ وفقدان الوزن غير المبرر إلى الإصابة بعدوى جرثومة المعدة يتأثر حوالي 44.3٪ من سكان العالم بهذا الميكروب والذي قد يظهر بعد سنوات  على شكل تقرحات في بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة و قد تؤدي هذه العدوى أيضًا إلى الإصابة بسرطان المعدة لدى بعض الأفراد.

تعد عدوى  جرثومة المعدة شائعة جدًاومع ذلك ، فهي لا تسبب أعراضًا لدى معظم الناس. وتعد قرح المعدة من أبرز أعراض الإصابة بجرثومة المعدة . ترتبط الأعراض الأخرى في الغالب بالقرحة. قد تشمل:

الانتفاخ
الغثيان
التقيؤ
التجشؤ
فقدان الوزن


في بعض الحالات ، يمكن أن تنزف القرحة في المعدة أو الأمعاء. هذا يمكن أن يكون خطرا على صحتك. قد تشمل أعراض نزيف القرحة ما يلي:

دم في البراز وقد يكون أحمر غامق أو أسود
صعوبة في التنفس
الإغماء أو الدوخة
إعياء
جلد شاحب
القيء الذي قد يحتوي على بعض الدم
آلام شديدة في المعدة

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الآثار الجانبية لعلاج جرثومة المعدة وكيف تتجنبها


على الرغم من أنه ليس شائعًا ، إلا أن بعض أنواع جرثومة المعدة يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان المعدة. قد يتسبب هذا في بعض الأعراض مثل:

غثيان
فقدان الشهية
ألم في البطن و / أو تورم
التقيؤ
فقدان الوزن دون أي سبب واضح
الشعور بالامتلاء بعد تناول كمية قليلة


العلاجات الطبيعية للتخلص من عدوى جرثومة المعدة


1. البروبيوتيك

 

يمكن أن تعمل البروبيوتيك كعلاج مساعد في تقليل الآثار الجانبية للمضادات الحيوية التي يتم تناولها لعلاج عدوى 

2. الشاي الأخضر

 

أضيفى ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر إلى كوب من الماء الساخن ويترك لمدة 5-10 دقائق ويصفى وتناوليه يمكنك تناول  الشاي الأخضر مرتين يوميًا.

3. العسل

يمكن استخدام خصائص العسل المضادة للميكروبات في علاج عدوى جرثومة المعدة. قد يقلل أيضًا من وقت الشفاء عند استخدامه كعلاج مساعد مع الأدوية الموصوفة .

الغثيان الانتفاخ فقدان الوزن بطانة المعدة القرحة التقيؤ

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