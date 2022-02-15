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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 2100 حالة تعدٍ وإشغال للمحال والمنشآت التجارية بحدائق الأهرام في الجيزة

رفع الإشغالات من
رفع الإشغالات من حدائق الأهرام

شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام، حملة إشغالات مكبرة شملت حدائق الأهرام.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2100 حالة إشغال ضمت كراسي وشيش وتلاجات وستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين، وعلى الفور تم رفع جميع حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الصادرة بشأن تنفيذ خطة المحافظة لرصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية.

كما قامت محافظة الجيزة بالتصدي لـ 5 حالات تحويل وحدات سكنية إلى محلات وتشطيب دون تصريح بالعقارات ٥٠ ح، ٣٣٣ ل، ٣١٦ أ، ٣٢ و، ٢٠٣ د بحدائق الأهرام، حيث تم إيقاف الأعمال وسحب المعدات وإيداعها مخازن القطاع، وجار استكمال الحملات بصفة دورية.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام إزالة 28 حاجزا حديديا يستخدم لحجز أماكن انتظار السيارات بالمخالفة، والتعدي على الطريق العام .

جاءت الحملات بمتابعة من تيسير عبد الفتاح، رئيس حي الهرم، وتوفيق جمال، رئيس قطاع هضبة الأهرام. 

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