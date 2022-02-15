عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعترافات متهم بالتخابر مع داعش: بفطر في رمضان..وعمري ما شاركت في مظاهرات|خاص

صدى البلد

حصل “صدى البلد” على نص اعترافات المتهم محمد أبو بكر السيد، المتهم في قضية التخابر مع داعش، رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع داعش".

وتنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضية التخابر مع داعش.

وتضم قضية التخابر مع داعش كلا من معتز توفيق "أبو خالد الشامي"، وعمرو يحيى "دودج"، مصري الجنسية، ومهدي صالح "أبو إيليا"، وعلي بن يوسف ديزتوف، وخضر دوجييف، وآلاء إبراهيم هارون "مصرية الجنسية"، ومحمد عبد الله باغي "مصري الجنسية"، ومحمد أبو بكر السيد "مصري الجنسية".

وأدلى المتهم محمد أبو بكر باعترافات تفصيلية قائلا: "عمري ما مولت أي جماعات إرهابية ولا اتفقت مع حد على ارتكاب جرائم إرهابية، أنا من مواليد 1989، اتربيت في أسرة متوسطة الحال ماديا أو أعلى شوية، وأنا من صغري ولحد ما كبرت مكنتش ملتزم ولا بصلي ولا كنت بحفظ قرآن، وحتى شهر رمضان كنت بفطر فيه، أما بالنسبة لتعليمي فأنا اتعلمت في مدارس في الإسكندرية، وبعدين دخلت المعهد الفني ومنه دخلت كلية الهندسة من غير ما أعمل معادلة عشان تقديري كان عالي".

وأضاف المتهم خلال اعترافاته في تحقيقات قضية التخابر مع داعش: “بالنسبة للمشاركة السياسية أنا ماليش علاقة وكانت مرة واحدة في حياتي في سنة 2011 بعد الثورة لما الأحزاب بدأت تظهر وشفت حزب ليبرالي اسمه حزب الإصلاح والنهضة، ولما شفت الإعلان لقيت إن البرنامج بتاعه اجتماعي أكتر ما يكون سياسي، وكان كل نشاطي في الحزب هو أعمال النظافة، وفي انتخابات مجلس الشعب والشوري كان في قائمة نازلة للحزب وشاركت في الانتخابات ساعتها وانتخبت مرشحي القائمة في المجلسين، وفي انتخابات الرئاسة المرة الأولى مش فاكر انتخبت مين وفي المرحلة الثانية انتخبت شفيق”.

وتابع المتهم خلال تحقيقات التخابر مع داعش: “عمري ما شاركت في ثورة ولا مظاهرات لأن اللي كانوا بيشاركوا كانوا بيقولو إن اللي بيشارك بيحب الدين واللي مش بيشارك بيكره الدين، وأنا مش بحب الأسلوب ده، وسنة 2015 كنت بتفرج على فيديوهات على الإنترنت وظهر لي فيديو صلاة تراويح في مسجد القائد إبراهيم وعجبني صوت الشيخ، وكان في شهر رمضان، رحت صليت وبعد شهر رمضان لما خلص عرفت إن الشيخ بيعمل حلقات تحفيظ قرآن رحت حضرت 6 شهور تقريبا وبعدين انشغلت في الدراسة والشغل”.

واستكمل المتهم خلال تحقيقات التخابر مع داعش: “بعدها قلت أقرب من ربنا شوية وبقيت أحافظ على الصلاة والصيام في شهر رمضان، لكن بصراحة كنت بقطع في الصلاة بعد الشهر ما يخلص”.

التخابر مع داعش محكمة جنايات محاكم طرة مجمع محاكم طرة محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ قضية التخابر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

اليوم.. بدء إلزام الشركات بالفاتورة الإلكترونية وإحالة المخالفين للنيابة

أمطار ورياح.. الأرصاد: طقس غير مستقر يضرب البلاد لمدة 72ساعة من الجمعة

رسميا.. فيفا يعلن موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

لا نية للتأجيل.. الأعلى للجامعات: إنطلاق الفصل الدراسي الثاني السبت المقبل

7 أسباب تحرمك من التقديم في وحدات دار وسكن وجنة مصر

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة متهم في قضية داعش عين شمس لـ 15 مارس

8 نصائح مهمة من الإدارة العامة للمرور للقيادة الآمنة خلال الشبورة

ترشيحاتنا

حماية الأراضي: لجان المنع بالمحافظات تتحفظ على المتعدي قبل ارتكاب الجريمة

خطاب رسمي.. اتحاد الكرة يطالب فيفا بتأجيل مباراة العودة بين مصر والسنغال

انتهى عصر الورق.. العدل تعلن ميكنة مكاتب وفروع التوثيق المطورة بالجمهورية

سفير بريطانيا في القاهرة: «تكافل وكرامة» يمثل نموذجاً ناجحاً للاستثمار في البشر

طرد مشبوه.. الشرطة البريطانية تخلي جسرا ومحطات قطار في لندن

مش هلاعبك تاني.. مباراة ملاكمة بين عصام الحضري وأفشة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعودية.. ثور هائج ينطح المارة في أحد شوارع جدة|فيديو

مقطع يحبس الأنفاس.. رجل يتدلى من شرفة الدور الـ12 لممارسة الرياضة| شاهد

بريطانيا تستعين بالأغنام لمساعدة الأطفال على تلقي لقاح كورونا.. صور

نشرة المنوعات| سمكة مصنوعة من قلب إنسان.. ظهور قرية غارقة منذ 30 عامًا.. أول عطر برائحة البطاطس المقلية

فيديو

فيديو .. كيف ينقل المتعافي من كورونا العدوى للآخرين

شاهد.. والد سلمى ضحية الدهس بطريق جمصة يكشف مفاجأة في الحادث

فيديو جراف.. من هي فرح الهادي المصابة بمرض جلدي نادر

فيديوجراف.. قصة فتاة تسبب الكوافير في إصابتها بالصلع بالمنصورة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ